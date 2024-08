Panino con bistecca impanata e fritta

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora e 20 minuti

Ingredienti

160 g di maionese

1 cucchiaio di limone fresco

1 ½ cucchiaino di salsa piccante

1 ½ cucchiaino di salsa Worchester

sale e pepe nero macinato fresco

113 g di maionese

60 ml di aceto di vino bianco

1/2 cavolo verde, affettato molto finemente (circa 455 g)

¼ cipolla bionda di medie dimensioni, affettata finemente (circa 55 g)

sale e pepe nero macinato fresco

Per la bistecca:



2 bistecche di 3 cm di spessore (circa 450 g l’una)

295 g di farina

1 cucchiaio di sale

4 1/2 cucchiai di aglio in granuli

2 cucchiaini di paprika affumicata

1 1/2 cucchiaini di pepe nero macinato fresco

1 cucchiaino di brodo di pollo in polvere

1/2 cucchiaino di cipolla in polvere

500 ml di latticello

olio di canola, per friggere

1 filone di pane bianco, tagliato in 8 fette di 2 cm di spessore

70 g di burro non salato a temperatura ambiente

160 g di marmellata di peperoni

3 cetriolini sottaceto, tagliati a rondelle

Procedimento

1. Prepara la salsa. Mescola tutti gli ingredienti insieme in una ciotola di media grandezza. Condisci a piacere con sale e pepe e copri. Mantieni in frigorifero finché non è pronta per essere utilizzata.

2. Prepara la coleslaw. Mescola tutti gli ingredienti insieme in una ciotola grande. Condisci con sale e pepe e copri. Metti in frigorifero finché non è pronta per essere utilizzata.

3. Prepara la bistecca. Tagliala a metà per il senso della lunghezza, poi gira la carne su un lato e affettala finemente in tre parti. Battila in pezzi molto piatti. Va bene anche se hanno un aspetto grinzoso e sono pieni di buchi. Non preoccuparti nemmeno. Mettile in frigorifero mentre scaldi l’olio.

4. Scalda 4 cm di olio in una padella grande finché un termometro da frittura non segna 175°C. Mescola insieme farina, sale, aglio granulare, paprika, pepe nero, brodo di pollo in polvere e polvere di cipolla in una ciotola grande. Metti il latticello in una ciotola grande separata. Lavorando con un pezzo di carne alla volta, coprilo nel mix di farina, poi immergilo nel latticello. Coprilo completamente poi toglilo. Metti su un piatto e ripeti con altri due pezzi di carne. Friggi le bistecche, girandole una volta, finché non sono dorate da entrambe le parti – circa 2 minuti. Lascia raffreddare e condisci con il brodo in polvere. Ripeti a gruppi di tre girando una volta, finché tutta la carne non è cotta.

4. Imburra entrambe le fette di pane e tostale in padella a fiamma media finché non sono dorate da entrambe le parti – due minuti. Non appoggiare il pane sulla tua superficie di lavoro mentre tosti il resto! Lascialo in piedi, appoggiando le fette l’una con l’altra come una tenda, così non si inumidiscono!

5. Per mettere insieme il panino, spalma la marmellata sul pezzo inferiore di pane e finisci con uno strato uniforme di coleslaw. Completa con la bistecca e i cetriolini. Spalma uno strato uniforme della bird sauce sul pezzo superiore di pane e chiudi il panino prima di tagliarlo a metà e mangiartelo!

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.