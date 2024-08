Panino di pollo fritto alla taiwanese

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora, più una notte a marinare

Ingredienti

Per il pollo:



Videos by VICE

100 ml di shio koji

60 ml di mirin

60 ml di salsa di soia

3 cucchiai di polvere cinque spezie

3 cucchiai di zenzero macinato

1 cucchiaio di olio di sesamo

1 cucchiaino di pepe bianco macinato

70 g di spicchi d’aglio sbucciati

1 mazzetto di scalogni, puliti e grossolanamente affettati

1 pezzo di zenzero (10 cm), sbucciato e grossolanamente affettato

4 petti di pollo, senza ossa e senza pelle

Per la maionese al dashi:



116 g di maionese giapponese

100 g di tofu

2 cucchiai di shiro dashi

Per friggere:



olio di semi

200 g di amido di mais

165 g di farina di riso

140 g di amido di patata dolce

pepe di Cayenna

cinque spezie

sale

Per servire:



½ mazzetto di scalogni, finemente affettati

½ mazzetto di coriandolo, senza gambo e foglie, finemente affettato

2 cucchiai di olio di sesamo

75 g di giapponese maionese

4 bao o concha, tagliati a metà

Procedimento

1. Marina il pollo. Metti shio koji, mirin, salsa di soia, cinque spezie, zenzero macinato, olio di sesamo, pepe bianco, aglio, scalogno e zenzero in un mixer e riduci in purea. Metti il pollo su una teglia e copri con metà della marinata (il resto si conserverà, coperto e in frigorifero, fino a 1 settimana). Copri con una pellicola di plastica e lascia in frigorifero tutta la notte.

2. Nel frattempo prepara la maionese al dashi. Mescola tutti gli ingredienti insieme in una ciotola piccola finché non sono ben combinati. Copri e lascia in frigorifero finché non è pronto per essere utilizzato.

3. Friggi il pollo. Scalda 5 cm di olio di semi in una padella grande finché un termometro da frittura non segna 180°C.

4. In una ciotola grande mescola farina di riso e amido di mais con 500 ml di acqua. Metti l’amido di patata dolce in una ciotola separata. Pulisci la marinatura in eccesso dal pollo e immergilo prima in un amido poi nell’altro. Friggi finché il pollo non è dorato e completamente cotto (un termometro inserito nella parte più larga dovrebbe raggiungere 75°C) per 7-9 minuti. Sposta il pollo su un vassoio ricoperto di carta da cucina e condisci con pepe, cinque spezie, sale.

5. Per servire, spalma il burro sul pane con la maionese giapponese. Scalda una grande padella antiaderente a fuoco medio e tosta finché non si dora – circa 2 minuti.

6. In una ciotola grande, mescola gli scalogni con coriandolo e olio di sesamo. Appoggia un pezzo di pollo nella parte inferiore di ogni panino e finisci con maionese al dashi e insalata di erbe. Chiudi con l’altra fetta e divertiti!

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.