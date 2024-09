Guarda Banana mentre prova il panino al pollo fritto più croccante di Roma

Questa volta abbiamo deciso di assecondare la volontà di Banana – aka Giuseppe di Nola – e siamo andati a Roma, per capire come si realizza uno dei suoi panini preferiti al mondo: il panino al pollo fritto super croccante di Legs, il locale aperto dagli chef di Mazzo e Artisan, birreria artigianale di San Lorenzo, in quel di Centocelle.

Marco Baccanelli e Francesca Barreca ci insegneranno come si può fare un grande panino con il pollo fritto fin dall’inizio, partendo da un rub a secco con coriandolo e pepe, fino alla creazione della coleslaw, con tanto di maionese al rosmarino.

E visto che non solo di pollo fritto può vivere l’uomo, nella sua visita nel locale di Centocelle, Banana assaggerà il cavolo romano fritto, altra bomba a mano servita da Legs per vegetariani e non.

Speriamo non abbiate molta fame a quest’ora.

