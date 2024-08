Panino vegetariano con frittelle di patate, crauti e formaggio.

Porzioni: 2

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora, più 1 settimana di fermentazione

Ingredienti

Per i crauti (Sauerkraut):

1 cavolo cappuccio grande, privato della parte ‘legnosa’ al centro e affettato sottilmente

4% di sale rispetto al peso del cavolo

2 g di semi di cumino

30 g di aneto

1 spicchio d’aglio, tritato sottile

Per l’insalata di cavoli (Coleslaw):

¼ di un cavolo cappuccio grande, tagliato a fette sottili (circa 275 g)

2 carote, pelate e grattugiate (circa 200 g)

4 g di prezzemolo tritato finemente

100 g di maionese

20 g di senape di Digione

7 g di miele

15 ml di aceto di vino bianco

Succo di mezzo limone

Per le frittelle di patate (Laktes):

2 patate a pasta gialla (circa 225 g)

50 g di cipolle grattugiate

10 g di amido di patate

2,5 g di sale

1 bianco d’uovo, sbattuto e montato

75 ml di olio vegetale o 125 g di strutto

Per l’assemblaggio:

Latkes (frittelle di patate)

Sauerkraut (crauti)

Coleslaw (insalata di cavoli)

Senape

4 fette di formaggio Emmental

Salsa piccante Sriracha

4 fette sottili di pane di segale con semi di cumino

Preparazione

1. Per prima cosa prepara i crauti fatti in casa: mescola il cavolo affettato sottilmente in una grande ciotola con sale, semi di cumino, aneto e aglio, finché non inizierà a rilasciare i succhi. Metti il cavolo in un vaso di ceramica sterilizzato per fermentati o un barattolo di vetro, facendo in modo di pressarlo bene all’interno e poni un peso sopra. Assicurati di lasciare almeno 5 cm di spazio nella parte superiore del contenitore per farlo ‘respirare’. Coprilo e lascialo a fermentare per una settimana a temperatura ambiente.

2. Ora, passa all’insalata di cavolo: unisci tutti gli ingredienti in una grande ciotola, mescola bene fino a quando non risulta tutto combinato. Lascia riposare per almeno un’ora prima di servire.

3. Nel frattempo fai le frittelle di patate: metti patate e cipolle grattugiate al centro di uno strofinaccio pulito. Chiudilo e spremilo per far a rilasciare più acqua possibile alle verdure. Una volta strizzate patate e cipolle, spostale in una ciotola e aggiungi uovo sbattuto, sale e amido di patate. Forma 2 frittele con un po’ d’impasto e scalda l’olio in una padella media a fuoco basso. Friggile, una volta alla volta, fino a dorarle su entrambi i lati, in circa 5 minuti. Trasferisci su un piatto foderato di carta assorbente e condisci con sale. Tienile al caldo.

4. Infine, prepara il panino, assemblandolo in questo modo: fetta di pane di segale, formaggio, crauti, senape, frittelle di patate, insalata di cavolo, salsa Sriracha, ancora formaggio e pane. Tosta in una padella asciutta il panino, 3 minuti per lato circa. Presta attenzione a quando il formaggio si scioglie. Servi immediatamente.