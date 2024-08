Abbiamo festeggiato il primo compleanno di Munchies a base di birre e Paniny

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con Ceres

Ragazzi, fino a qui tutto bene. Nel senso: è passato un anno dal nostro primo timido vagito, dalla prima festa e, oltre a non avere i trigliceridi troppo alti – per qualche strano miracolo della biologia -, sono entusiasta della piega presa da Munchies Italia.

Sì, perché entrare nel 2017 nell’affollato mondo dell’editoria gastronomica poteva sembrare un azzardo, ma il web, i social e l’entusiasmo offline mi hanno subito convinta fossimo sulla strada giusta. Per questo abbiamo festeggiato il primo anno di Munchies Italia convinti che sia solo l’inizio di un giusto percorso a suon di cibo buonissimo, video spettacolari e birrette.

Gianmaria Guzzon con lattina Ceres sulla testa. Tutte le foto di Simone Tadiello.

A proposito di birrette: grazie a Ceres abbiamo dato da bere a tutti quei poveri ragazzi assetati che ci hanno raggiunto il 13 novembre alla Food Genius Academy.

Banana

Come sempre ad accompagnarci la musica del Banana: Giuseppe Di Nola, come ormai sapete, oltre ad essere il dj ufficiale di Coez, è uno dei volti simbolo di Munchies Italia. Non vi saprei dire qual è stato il video più bello che abbiamo girato con lui: forse il primo, quello della pizza in hangover, ma anche quello con il sushi di lusso – l’ultimo – non scherzava. Forse, anche quello della carne.

Ok, divago. Insomma Banana metteva musica, Ceres ci dava le birre, ma poi come venivano sfamati i nostri ospiti? Ecco arriviamo al centro della questione, i paniny, ovvero come noi chiamiamo i panini stranieri rifatti in Italia, da chef italiani e non.

Tutti i paniny serviti durante la festa di Munchies Italia

Io ne ho assaggiati solo due durante la serata, perché ogni volta che mi avvicinavo al tavolo che li distribuiva, qualcuno mi soffiava l’ultimo tacos/bao/burger. Capite bene il livello di frustrazione insostenibile.

Grace di Bao House ha preparato i suoi Gua Bao, panini tipici di Taiwan che serve nel suo ristorante in via Plinio, qui c’è il suo video in cui ci spiega come si fa il pane al vapore. Grace è dolcissima e il suo ristorante merita una visita settimanale.

Il Gua Bao con pancetta brasata, coriandolo, cavolo senape e polvere di arachidi.

Andrea Graziano di FUD è un amico, e quindi ci ha portato degli splendidi paniny con preziosa mortadella d’asina, mentre Martina e Mattia di Tipografia Alimentare ci hanno fatto provare un tacos con pecora, melograno e cavolo fermentato (impossibile non sporcarsi mentre lo si addentava).

Il Suitt Dreams di FUD, con mortadella d’asino, composta di peperone e formaggio erborinato

Taco di mais con pecora, cavolo fermantato di Tipografia Alimentare.

Poi da Bologna c’erano i ragazzi di WellDone che ci hanno fatto provare la carne finta, il Beyond Burger: un sacco di invitati, mentre lo assaggiavano, non hanno capito che non fosse vera carne, ma di questo parleremo più avanti. Io posso dirvi che la consistenza e il gusto speziato mi hanno sorpresa.

Il panino di WellDone con il beyond burger, il burger di finta carne con il gusto della carne.

A mangiare con noi tutto questo ben di Dio amici, conoscenti, estimatori e anche qualche fan di Munchies.

Qui di seguito una carrellata esemplificativa di quante belle persone ci abbiano augurato buon compleanno. Speriamo di farvi divertire a suon di paniny ancora a lungo.

Sofia Viscardi

Caterina Zanzi

Il cane di Loris Gentile nella nostra shopper

Marco di Mazzo

Ludovica Melisurgo

Margherita Tondelli

Uomosenzatonno e Daniela Delli

Noyz Narcos

Franco Ponti Tucci, Mitti Calvi

Team Vice

Maurizio Tentella

Irene Graziosi e Camilla Dalla Bona

Diletta Sereni

Alessandra e Paola

