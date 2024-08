Perché ci sarà un Transformer nella cabina spaziale di Paolo Nespoli

Alle 17.41 di questo pomeriggio Paolo Nespoli partirà per la sua terza spedizione nello spazio con meta, ancora una volta, la Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta italiano parteciperà alla missione VITA, pensata per approfondire la nostra conoscenza degli effetti medico-fisiologici della vita nello spazio, e si intratterrà in orbita per 5 mesi in cui sarà impegnato a svolgere i 12 esperimenti che porterà con sé.



Nespoli, però, non sarà il solo a decollare dalla piattaforma kazakha di Baikonour: assieme all’astronauta russo Sergey Ryazanskiy e all’americano Randy Bresnik, ci sarà anche un Transformer giocattolo — L’ultimo di una lunga serie di giocattoli e pupazzi piuttosto impressionante se si pensa che stiamo parlando di lanci nello spazio.

Quel Transformer altro non è che uno zero-g indicator, un punto di riferimento visivo per evidenziare l’assenza di gravità e dunque l’entrata in orbita del velivolo. Di solito si tratta di un piccolo pupazzo o giocattolo lasciato svolazzare in giro per la cabina e legato con un filo. Nel 2014, durante il lancio di Samantha Cristoforetti, era stato Olaf di Frozen a segnalare il momento in cui la cabina è entrata in condizioni di zero-g.

Da sempre i vettori di lancio Soyuz — lo stesso del lancio di Nespoli odierno — ospitano questo tipo di giocattoli come zero-g indicator. Nel 2011 la cabina di pilotaggio ha ospitato un esemplare rosso di Angry Bird, mentre nel 2012 la Soyuz ha portato nello spazio un orso mascotte della Forestale americana. Sempre nel 2012 è stato il turno di un pupazzo di ippopotamo, e ancora nel 2012 un per-niente-inquietante clown, donato alla missione dalla figlia del comandante Roman Romanenko.



Il lancio di Paolo Nespoli è previsto per questo pomeriggio alle 17.41, e sarà visibile in diretta un po’ dove vi pare su internet ma se proprio dovete andare da qualche parte i ragazzi di Astronauticast sono l’eccellenza italiana in tema spazio quindi è il momento giusot per dare loro un po’ di credito.

