I Papa Roach hanno fatto una cover di “In the End” dei Linkin Park

La storia della musica è segnata da alcuni avvenimenti fondamentali che ne hanno segnato il corso. Il momento in cui Marty McFly suonò “Johnny B. Goode” e inventò il rock ‘n’ roll. Quella volta che Bob Dylan suonò in elettrico al Newport Folk Festival. L’assassinio di John Lennon. L’uscita di Michael Jackson dai Jackson 5. Il suicidio di Kurt Cobain. La pubblicazione del video di “Puro Bogotà” dei Club Dogo. E oggi, ragazzi, siamo testimoni di un altro di quegli avvenimenti, uno di quei nodi del tempo che cambierà per sempre il concetto di “musica”.

Qua sopra potete vedere un video dei Papa Roach che fanno una cover di “In the End” dei Linkin Park, aprendo un buco nero di nu metal sul cui orizzonte degli eventi si infrange tutto ciò che non ha delle chitarre accordate tre toni sotto e dei pizzetti tinti di colori strambi. È solo questione di tempo prima che tutto il resto della musica che tanto amate venga ingoiata inesorabilmente in quel non-luogo fuori da tempo e storia. Fareste quindi meglio a mettere in loop “Last Resort” e prepararvi all’ineluttabile.

