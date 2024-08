Dei misteriosi parassiti marini carnivori hanno divorato il piede di un ragazzo australiano

Se hai paura dell’oceano a causa degli squali, dovresti ripensarci — Ciò di cui dovresti avere davvero paura è invisibile.

Come riportato dalla testata australiana The Age, il 16enne Sam Kanizay era impegnato a rilassarsi dopo un allenamento di football particolarmente duro facendo un bagno nelle acque della Dendy Street Beach, nell’Australia meridionale. Quando è uscito, le sue gambe erano ricoperte di sangue.

Il padre di Sam Kanizay, Jarrod, ha spiegato alla testata australiana news.com.au che suo figlio non si era accorto di star sanguinando fino a quando non è uscito dall’acqua.

“È andato a prendere le sue scarpe e si è accorto di avere le gambe piene di sangue. Non appena ha cercato di pulirle, hanno ricominciato a sanguinare,” ha spiegato. “C’era una grossa pozza di sangue sul pavimento [dell’ospedale].”

Ma i colpevoli non erano squali, pastinache o altri dei soliti sospetti negli incontri violenti tra animali marini e esseri umani.

Alcuni biologi locali, tra cui Genefor Walker-Smith — il curatore della collezione di invertebrati marini del Museum Victoria — e Richard Reina — un professore di biologia della Monash University, sono d’accordo nel dire, come hanno riferito a The Age e news.com.au, che credono che i colpevoli siano dei parassiti marini. L’indizio principale è arrivato dai piccoli morsi puntiformi sulle gambe di Kanizay.

I parassiti marini includono una serie di specie carnivore che sono native di Port Philip Bay, dove si trova la Dendy Street Beach. Una delle specie più comuni di parassiti marini a Port Phillip Bay è la Natatolana woodjonesi, che preferisce animali e pesci morti o morenti. Visto che i parassiti marini preferiscono generalmente l’acqua più bassa, Kanizay era un bersaglio vulnerabile.

Walker-Smith ha spiegato a The Age che non c’è motivo di andare nel panico o di chiudere le spiagge, visto che un incidente del genere è decisamente raro. Kanizay si è semplicemente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

“[I parassiti marini] sono sempre lì,” ha spiegato. “Basta buttare un pezzo di carne nella baia per trovarli.”

Reina ha spiegato a news.com.au che i parassiti marini sono stati spinti verso la costa dai forti venti, e che tipicamente non viaggiano in sciami. Il sanguinamento di Kanizay non ha fatto altro che attirare molti altri parassiti.

“Dalla foto sembrava mal messo, i suoi piedi sembravano essere passati attraverso un trita carne, ma si tratta di una ferita superficiale più brutta a vedersi che altro. Visto che si tratta di un’area estesa sembra ancora più terribile,” ha spiegato. “Credo si riprenderà rapidamente.”