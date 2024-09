DJ Paris Hilton continua la sua carriera musicale anche nel 2017

Undici anni fa, Paris Hilton sganciò quello che oggi, con il senno di poi, possiamo tranquillamente definire come il miglior singolo pop di debutto di tutti i tempi: “Stars are Blind“. Sfortunatamente, nonostante i suoi sforzi, non fu mai seguito da opere di simile qualità, e il sogno da musicista di Paris rimase tale: un sogno. RIP.

Tuttavia, nel 2012, rientrò nel mondo della musica in veste di DJ, e da quel momento si esibisce sporadicamente. Ma ora Paris sta entrando in una fase nuova, più seria. Paris la Producer. In una sua recente storia su Snapchat la si vede armeggiare con un nuovo giocattolo, un sintetizzatore donatole dall’azienda ROLI. Nel video la si vede prendere a botte l’aggeggio con la finezza di un neonato che terrorizza un mini-piano, o forse è super esperta e sono io che non capisco il suo genio, producendo alcuni strani suoni prima di rivolgere lo sguardo all’obiettivo e mormorare: “Figata”. Perché questi beat sono una vera figata.

Videos by VICE

Guarda qua sotto e preparati per della vera merda d’avanguardia:

(Foto via YouTube)



