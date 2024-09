Il battesimo del fuoco dei Rixe

Coups Et Blessures, il primo 7″ dei punk parigini Rixe, è uscito nel 2015 ed era una bella botta di freschezza per l’Oi!, un genere che è spesso considerato (a ragione) trito e ritrito. Come tutto l’Oi! di qualità, il suono era scarno ma aggressivo e dotato di abbastanza melodia da spingere chiunque al singalong.

Il secondo EP Les Nerfs A Vif è andato esaurito quasi immediatamente e, dopo un tour europeo e uno americano la loro reputazione come uno dei gruppi punk più importanti del 2016 è ormai solida.

Il 7″ Baptême Du Feu [o Battesimo del Fuoco], il loro nuovo disco da quattro canzoni, uscirà in marzo. Come i dischi precedenti, a stamparlo sarà l’eccellente etichetta londinese La Vida Es Un Mus e, a giudicare dalla prima traccia che è uscita ieri, è un altro centro perfetto, con il giusto equilibrio di ruvidezza e melodia.

‘Baptême Du Feu’ sarà disponibile a partire da marzo da La Vida Ee Un Mus.



