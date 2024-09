Partecipa anche tu al Fashion Film Festival Milano

La quarta edizione del Fashion Film Festival Milano, evento internazionale fondato nel 2014 da Constanza Cavalli Etro, si preannuncia straordinaria. E non solo perché Creators sarà media partner ufficiale, ma anche perché siete tutti ancora in tempo per far partecipare il vostro film — ammesso che ne abbiate uno.

Se non ce l’avete, potete girarlo, perché formato e budget non hanno alcuna importanza e le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio. Il festival accoglie ogni tipo di linguaggio video: analogico, digitale, CGI e realtà virtuale. Per partecipare non è necessario che il film sia un kolossal hollywoodiano, l’importante è che sia creativo e geniale.

Date un’occhiata al profilo Instagram del Fashion Film Festival Milano per avere un’imageboard da usare come spunto per il vostro film:

Le iscrizioni a Fashion Film Festival Milano sono gratuite e aperte a registi di tutto il mondo, case di produzione, brand di moda e creativi che desiderano sperimentare nuovi linguaggi. Per partecipare seguite le istruzioni a questo link. Per seguire il Festival, invece, cercate gli hashtag #fffmilano #FFFMilanoTribe su Instagram.