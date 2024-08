Ho provato la pasticceria di Milano che utilizza solo ingredienti crudi

Vivere in una città come Milano è bello perché ogni giorno, in ogni angolo, c’è qualcosa di nuovo pronto a stupirti, sopratutto se si tratta di cibo.

In questo caso si tratta di un pratica alimentare che da qualche anno sta diventando un trend: il crudismo. Consiste nel mangiare solo cibi crudi o sottoposti a un trattamento termico di massimo 42°C e non inferiore ai 1°C, per non alterarne le proprietà nutritive degli alimenti. Ovviamente ci sono già ristoranti in città che promuovono questo tipo di alimentazione, ma fino ad ora non pasticcerie.

Non si definisce totalmente crudista la pasticceria appena aperta a Milano, AMA[ti!], e non lo sembrerebbe neanche: nelle vetrinette sono esposti cioccolatini, biscotti e pasticcini che possono benissimo essere scambiati per dolcetti di una pasticceria qualunque.

La pasticceria è temporanea, ovvero resterà aperta solo fino al 31 dicembre negli spazi di Out of the Box in via Malpighi 7 (zona Porta Venezia), gelateria che impiega solo ingredienti crudi per il suo gelato.

Crostatine con frolla al cacao crudo, crema di anacardi e vaniglia, amarene candite. (Foto per genitile concessione di Amati)

La proposta qui è molto semplice: classici della pasticceria rivisitati mediante l’utilizzo di materie crude. Piccole e grandi Sacher (5 euro e 20 euro), budini al cioccolato (4 euro), bavaresi al caffè o al lampone (5 euro), brownies (5 euro). E poi biscotti, realizzati facendoli seccare molto lentamente, grazie all’essiccatore: cookies al cioccolato o speziati (2,20 euro) e pseudo Grisbì con ripieni alla nocciola, cioccolato bianco o gianduia (2,30 euro). Infine un assortimento di prodotti al cioccolato crudo: tartufi, praline, torroncini (1,50-2 euro) e cioccolate calde (2-4 euro).

La differenza sostanziale con la pasticceria tradizionale, sta soprattutto nei benefici per l’organismo. Nessun carico glicemico, grazie all’utilizzo di zuccheri come quello del fiore di cocco o agave, grassi insaturi in quantità, niente burro e poi nemmeno latte animale, ma solo vegetali, quindi adatto anche per la dieta vegana.

Gianduiotti con cacao crudo.

Ma per non avere alcun dubbio, vicino a ogni prodotto vengono riportati tutti gli ingredienti.

In laboratorio c’è Vito Cortese, chef specializzato nella pasticceria crudista, che dopo aver aperto due locali ‘raw’, Grezzo a Roma e Torino, è arrivato a Milano ospitato dalla gelateria dell’imprenditore Flavio Sears.

I sapori sono buoni ma, se non siete abituati, vi ci vorrà un po’ per apprezzare la dolcezza poco marcata e il sapore del cacao crudo – presente in quasi tutta l’assortimento.

Il gelato di Out of the Box (foto via Facebook)

Assaggio anche il gelato, una delle mie fisse; quello di Out of the Box è fatto principalmente con frutta e frutta secca. Si può scegliere fra 13 gusti: rimango affezionata soprattutto all’anacardo salato e ovviamente al cioccolato.

Non scambiatelo per un posto da frequentare quando volete concedervi un dolce per stare leggeri, ma sceglietelo per fare una prova con una pasticceria meno dolce del solito

AMA[ti!] Via Malpighi, 7. Milano.

