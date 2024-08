Patate gratinate con cipolla caramellata

Porzioni: 6

Preparazione: 10 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

80 g di burro

2 scalogni tagliati a fettine sottili

1-2 spicchi d’aglio, pestati (fino a creare una consistenza pastosa)

1,1 kg di patate Russet, sbucciate e tagliate finemente

500 ml di miscela half and half (50% panna, 50% latte)

(50% panna, 50% latte) 1 cucchiaio di timo tritato

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

160 g di formaggio gruviera

Preparazione

1. Scalda il forno a 180°C. Scogli il burro a fuoco medio in una padella abbastanza grande, aggiungendo poi lo scalogno. Cuoci quindi per 5 minuti.





2. Ora aggiungi l’aglio e continua a cuocere per 1 minuto. Versa le patate, la crema half and half e porta il tutto a ebollizione. Dovrai lasciare in cottura fino al raggiungimento di una consistenza densa (3-4 minuti).

3. Aggiungi, mescolando, il timo, e condisci con sale e pepe. Trasferisci su di una teglia rettangolare e guarnisci con il formaggio.

4. Cuoci nel forno fino a doratura del formaggio, per 35-40 minuti.