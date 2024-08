Patatine fritte al gusto di cheeseburger

Porzioni: 4

Preparazione: 45 minuti

Totale: 1 ora e 20 minuti

Ingredienti

2 cucchiai di olio vegetale

Sale kosher, q.b.

475 g carne di manzo tritata

Patatine fritte

1 cipolla bionda grande. 3/4 tagliata a cubetti, 1/4 grattugiata

1-2 cetrioli sottaceto, tagliati a fette sottili

250 ml di salsa di formaggio (qui una ricetta)

1/2 testa di lattuga, tagliata a strisce

1 cucchiaio di semi di sesamo tostati

Salsa speciale per hamburger, q.b.

Ingredienti

1. Riscalda l’olio in una padella grande, a fuoco medio. Aggiungi la carne di manzo e cuocila, mescolandola di tanto in tanto fino a completa doratura (ci vorranno circa 6 o 7 minuti). Condisci con il sale e non lasciare si raffreddi.

2. Metti le patatine su di un piatto da portata. Guarnisci con la carne, la cipolla e i cetrioli. Versa la salsa di formaggio e spolvera con la lattuga e i semi di sesamo. Servi con la salsa speciale su di un lato del piatto.