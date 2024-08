La Pepsi pensa che nel 2018 sia grandioso iniziare a fare “patatine per le donne”

Creare prodotti specificatamente “per donne” è un campo minato. Pensiamo ai “Bic per Lei“, e alle recensioni molto divertenti online, o alla “Birra per Lei” che ha lasciato molte persone turbate la scorsa estate. Tutto questo però non ha fermato Indra Nooyi, CEO di PepsiCo., dal voler immergersi in questo pantano.

PepsiCo, oltre le bibite, produce e commercializza molti snack, e ha brand come Lays, Doritos e Tostitos. Nooyi, di origine indiana e una delle poche CEO in un ambiente pieno di uomini, ha dichiarato durante Freakonomics, programma radiofonico condotto da Stephen Dubner, che l’azienda sta seriamente considerando di sviluppare una linea di patatine per donne.

“Quando mangi da un pacco di patatine, specialmente quando guardi molti ragazzi giovani mangiarle, ecco in quel momento lì vedi amare le loro Doritos, mentre si leccano le dita con gioia, e quando finiscono il pacchetto prendono le briciole per metterle in bocca, perché non vogliono perdersi nessun sapore, e nessuna delle patatine rotte sul fondo” ha dichiarato Nooyi.

Insomma gli uomini sono degli allegri cialtroni. Le donne, invece, dovrebbero sopprimere il loro piacere e appetito in pubblico, stando alle dichiarazioni di Nooyi, e ciò crea un vuoto di mercato che adesso PepsiCo. può facilmente riempire: “A loro non piace masticare rumorosamente in pubblico”, ha detto Nooyi a Dubner. “Non si leccano le dita in modo plateale e a loro non piace neanche raccogliere le briciole e mangiarle”.

E per porre rimedio a questo, Nooyi ha riferito a Dubner che PepsiCo. sta pianificando di lanciare una linea di patatine per donne che saranno confezionate per venire incontro alle loro esigenze. Saranno “meno croccanti” mentre il gusto rimarrà invariato e senza lasciare forti odori sulla pelle. Potranno essere conservati in borsa. Sposare il design con l’innovazione è un punto cruciale per il brand, ha detto Nooyi.

PepsiCo. non ha risposto all’immediata richiesta di commento da parte di MUNCHIES. Avremmo voluto infatti sapere quale tipo di ricerca di mercato è stata condotta per arrivare a queste conclusioni, e a cosa assomiglia un linea di prodotti per le donne, e quando soprattutto potrebbe materializzarsi.

Chi lo sa? Forse PepsiCo. avrà successo dove molti altri hanno fallito. Ma, se una linea di penne per donne non è andata bene, non ci è chiaro perché una linea di patatine dovrebbe avere invece successo.

Questo articolo è apparso originariamente per MUNCHIES US.