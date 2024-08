Patties giamaicani ripieni di manzo e spezie

Porzioni: 8

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 2 ore

Ingredienti

Per il ripieno:

Videos by VICE

130 g di cipollotto tritato grossolanamente

100 g di cipolla bianca a cubetti

16 g di foglie di timo fresco

16 g di paprika

8 g di aglio in polvere

8 g di cipolla in polvere

8 g di pepe della Giamaica (pimento)

1 spicchio d’aglio, tritato

1 peperoncino rosso dei Caraibi (o meno, dipende dai tuoi gusti), privato del gambo e affettato sottilmente

1 pezzo di zenzero da 7-10 cm circa, pelato

10 ml di olio d’oliva

1 kg di carne di manzo tritata

84 g di pangrattato

160 ml di brodo di carne

30 ml di browning (zucchero Muscovado caramellato)

8 g di sale

2 g di pepe nero macinato fresco

19 g di gelatina istantanea in polvere

Per l’impasto:

512 g di farina

28 g di zucchero semolato

20 g di curcuma in polvere

6 g di curry in polvere

6 g di sale

1 g di lievito in polvere istantaneo

95 g di strutto freddo

345 g di grasso di manzo freddo (sugna)

15 ml di aceto di vino bianco

1 uovo grande

Preparazione

1. Prepara il ripieno: unisci cipollotto, cipolla, timo, paprica, aglio in polvere, cipolla in polvere, pepe della Giamaica, aglio, peperoncini e zenzero nella ciotola di un robot da cucina e riduci in purea, senza lasciare grumi.

2. Riscaldare l’olio d’oliva in una padella larga a fiamma media. Spadella le verdure fino a quando diventano morbide, in circa 2 minuti. Poi, aggiungi la carne di manzo e cuoci fino a quando diventa marrone, dai 3 ai 5 minuti. Infine versa brodo di carne, pangrattato, browning, sale, pepe e gelatina in polvere e cuoci fino ad addensamento in circa 25 minuti.

3. Prepara l’impasto: in una ciotola capiente mescola farina, zucchero, curcuma, curry in polvere, sale e lievito. Aggiungi lo strutto al composto di farina e usando una forchetta schiaccia fino a formare delle briciole delle dimensioni di un pisello. Aggiungi poi la sugna, facendo attenzione a non schiacciare. In una ciotola separata, unisci aceto e uovo con 150 ml di acqua ghiacciata. Usando un cucchiaio grande, versa gradualmente il liquido nella miscela secca e mescola delicatamente fino a formare un impasto morbido (fai attenzione a non mescolare troppo potresti rompere il grasso). Versa ancora più acqua, 15 ml alla volta, fino a ottenere un impasto morbido. Copri e conserva in frigorifero per 20 minuti.

4. Riscalda il forno a 190 °C. Dividi l’impasto in 8 pezzi. Usando un mattarello e lavorando con una palla di impasto alla volta, stendi ogni porzione in un cerchio da 20 cm. Piega il cerchio su se stesso e ripeti l’operazione per almeno 5 volte. Questo creerà degli strati all’interno dell’impasto come nella pasta sfoglia. Fai la stessa cosa con le palline di pasta rimanenti.

5. Poni 75 g di ripieno di manzo sopra ad ogni cerchio d’impasto. Piega il cerchio verso l’alto sopra il ripieno e sigilla con i denti di una forchetta. Trasferisci i tortini di manzo in una teglia infarinata e cuoci fino a quando saranno dorati e gonfi, in circa 30-35 minuti. Servi caldo, o appena fresco, taglia a metà longitudinalmente, e metti dentro un paio di fette di formaggio americano. Tosta fino a quando il formaggio si scioglie, non più di 3 minuti.