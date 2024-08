Patty Melt, il celebre panino con hamburger americano

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

14 g di burro non salato

11 g di farina

68 g di latte

60 g di panna

1 foglia d’alloro

una spruzzata di aceto di vino rosso

sale e pepe nero macinato fresco

un pizzico di noce moscata

42 g di burro non salato

1 cipolla, affettata

sale

570 g di filetto di manzo grass fed, frollato, o 570 g di manzo macinato, preferibilmente con il 25% di grasso

sale

8 fette di pane di segale

56 g di burro non salato, a temperatura ambiente

4 cucchiai di senape

94 g di formaggio grattugiato

Procedimento

1. Metti i filetti da parte nel freezer per solidificarla un po’ in vista del taglio (se li tagliate a mano).

2. Prepara la besciamella: in un pentolino, a fuoco medio, sciogli burro e farina e cuoci, mescolando, finché il tutto non diventa marrone-dorato. Versa il latte e la panna e continua a sbattere finché non bolle e inizia ad addensarsi. Aggiungi la foglia di alloro e cuoci per altri 4 o 5 minuti.

3. Togli la pentola dal fuoco, versaci dentro un po’ d’aceto e un pizzico di sale, pepe e noce moscata, e versalo in una ciotola per lasciarla raffreddare.

4. Caramelizza le cipolle. Metti una padella a fuoco medio alo e aggiungi il burro per farlo sciogliere. Aggiungi cipolle, riduci la fiamma a medio-bassa, e cuoci, mescolando di tanto in tanto, finché le cipolle non diventato marrone dorato, da 30 a 45 minuti. Aggiusta di sale.

5. Togli la bistecca dal freezer (dovrebbe essere dura ma non congelata). Taglia in dadini di 0,3 cm.

6. Prepara gli hamburger: dividi il manzo in quattro palle da 140 g e pressale con le mani in burger da 0,5 cm – 1 cm. Prima che siano pronti per cuocerli, salali da entrambe le parti.

7. Metti tutto insieme: scalda la griglia. Imburra le fette di pane e sistemale, con la parte imburrata sotto, su carta da forno. Spalma la senape sulle parti non imburrate e sistema su ognuna delle fette del formaggio grattugiato. Metti la carta da forno sotto la griglia finché il formaggio non si scioglie, circa 3 minuti. Assicurati che lo strato di formaggio sia uniforme per non far bruciare il pane.

8. Nel frattempo, scalda una padella di ferro a fiamma alta. Aggiungi gli hamburger (ognuno con un cucchiaio di burro spalmato sotto) e cuoci finché non sono marrone scuro su un lato, circa 3 minuti. Gira e cuoci per un altro minuto. Dovrebbero essere marroni su un lato, ma non cotti oltre il livello di medio/medio al sangue. Sistema ogni hamburger su una fetta di pane, aggiungi cipolle caramellate e besciamella, e chiudi i panini con le rimanenti fette di pane.

9. Per finire: pulisci la padella con carta da cucina o cuoci nel grasso di manzo, riduci la fiamma a livello medio, e cuoci i panini su un lato, circa 2 minuti. Gira, poi tosta l’altro lato, e servi.

