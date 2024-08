Questi ricercatori sono riusciti a far riprodurre topi dello stesso sesso

Per la prima volta, un team di biologi di Pechino è riuscito a fare generare dei topolini da una coppia di genitori dello stesso sesso. I cuccioli nati da due femmine sono risultati in buona salute, mentre la coppia di maschi ha generato una prole che presentava gravi problemi di salute.



”Vogliamo scoprire perché i mammiferi possono portare avanti la specie solo attraverso la riproduzione sessuale,” ha dichiarato Qi Zhou, un biologo della Chinese Academy of Sciences Institute of Zoology, in un comunicato. ”Abbiamo cercato di scoprire se potevamo generare topi sani a partire da due genitori femmine, o due genitori maschi.”



Anche se la riproduzione asessuata è presente in molte specie animali, in natura non si verifica mai nei mammiferi. Quando un maschio e una femmina di topo si riproducono, ciascuno contribuisce rispettivamente con 23 cromosomi attraverso lo spermatozoo e l’ovulo. Le cellule del nuovo topo risultante hanno un totale di 46 cromosomi.



La prole riceve due copie di una serie specifica di geni — uno dalla madre e uno dal padre.

Tuttavia, la prole riceve solo una singola copia di una serie specifica di geni dall’ovulo o dallo sperma, attraverso un processo chiamato ”imprinting genetico.” È la ragione per cui la riproduzione omosessuale è difficile da indurre nei mammiferi, dato che la prole che non riceve i geni specifici dello spermatozoo o dell’ovulo può finire per svilupparsi in modo anomalo.

Per quanto già in passato i ricercatori siano riusciti a far venire al mondo dei topi da una coppia di genitori femmine, i cuccioli presentavano sempre anomalie dello sviluppo. In questi casi, i ricercatori dovevano cancellare l’”impronta” genetica degli ovuli non maturi dai 46 cromosomi.



Come spiegato in un paper pubblicato su Cell Stem Cell, i ricercatori cinesi hanno evitato le anomalie nella generazione da coppie composte da femmine utilizzando cellule staminali embrionali aploidi (cellule staminali ematopoietiche CSE) per consentire la riproduzione di partner dello stesso sesso. Le CSE sono un tipo di cellule che trasmettono solo la metà della quantità normale di cromosomi.



In un esperimento, i ricercatori hanno generato delle CSE utilizzando del materiale proveniente da un topo femmina, e hanno cancellato le regioni principali di imprinting nel DNA della cellula. Poi, hanno iniettato la CSE in un ovulo di topo, sostituendo efficacemente il ruolo dello sperma.

Su 210 embrioni prodotti da genitori femmine, i ricercatori hanno prodotto 29 topolini sani che hanno vissuto fino all’età adulta e hanno generato dei cuccioli a loro volta.

Al contrario, le cose non sono andate molto bene per i topi nati da coppie di genitori entrambi maschi. I ricercatori hanno dovuto eliminare più regioni di imprinting dalle CSE generate dai topi maschi, prima di iniettarle nello sperma di un altro topo. Lo sperma è stato poi iniettato in un ovulo da cui era stato rimosso tutto il materiale genetico.

Su 1.023 embrioni prodotti da genitori entrambi maschi, sono stati partoriti solo 12 cuccioli. Tuttavia, questi ultimi esemplari hanno avuto vita breve. Tutti sono morti nel giro di 48 ore, erano rigonfi e presentavano lingue di dimensioni abnormi.

C’è ancora molta strada da fare prima che tecniche simili possano essere utilizzate per la riproduzione di individui dello stesso sesso in altre specie — compresi gli esseri umani. Prima che ciò possa accadere, i ricercatori hanno detto che bisognerebbe identificare l’impronta genetica unica in ogni specie.



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.