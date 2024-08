Alcune donne parlano delle loro peggiori esperienze di body shaming

La società non si tira indietro quando si tratta di imporre standard di bellezza non realistici—soprattutto per le donne—e di giudicare duramente chi non si attiene ad essi. Ho parlato con cinque donne di quando sono state vittima di body shaming—per la mastectomia, per una malattia della pelle o per non perdere peso.

Abbiamo discusso di come si sono sentite, come hanno percepito quel giudizio al momento e che effetto ha avuto sulle loro vite.

Videos by VICE

THEO, 27 ANNI

VICE: Ciao Theo. Che parte del tuo corpo è più spesso sotto scrutinio?

Theo: Spesso ricevo commenti sulle cicatrici che mi sono inflitta sulle mani e le spalle. La gente pensa che siano solo richieste di attenzioni di una persona immatura, ma le ho fatte in un momento in cui ero giovane e soffrivo molto, emotivamente. E non conoscevo modi migliori di comunicare queste lotte. Mi vergognavo dei segni, prima, ma dopo aver chiesto l’aiuto di un terapeuta sono diventate semplicemente una parte di quello che sono. Non sento più il bisogno di nasconderle dalle persone ignoranti—penso che chiunque abbia attraversato un periodo simile dovrebbe andare da un terapeuta, è importantissimo.

Quali sono i commenti che ti fanno più spesso?

Mi dicono che le cicatrici sono brutte e che dovrei nasconderle per non fare impressione agli altri. Di solito sono i ragazzi a fare questo tipo di commenti, mentre le donne vogliono sapere i dettagli di cosa mi è successo, che a volte è altrettanto seccante. Ora so che devo semplicemente ignorare quello che dicono le persone, e anzi mi dispiace per loro che sono così pieni di amarezza.



Le cicatrici hanno influenzato la tua vita personale e relazionale?

Sono fortunata ad avere intorno a me le persone giuste. Il mio attuale partner e gli ex sono sempre stati a loro agio. Ho amici che mi sostengono e, in generale, una famiglia stupenda—anche se ci sono eccezioni.

Purtroppo sul lavoro può essere più difficile. Quando lavoravo in un ristorante mi avevano detto di indossare camicie a maniche lunghe per non impressionare i clienti, anche quando faceva caldissimo. Ho deciso di non contestare perché non volevo discussioni sul posto di lavoro. E onestamente erano capi severi su tutto, soprattutto sui tatuaggi, quindi non penso che mi stessero prendendo di mira.

FOTINI, 29 ANNI

VICE: Ciao Fotini. Quale parte del tuo corpo è più spesso presa di mira?

Fotini: La pelle, ho la psoriasi da quando avevo 16 anni. È una malattia autoimmune che può essere triggerata da stress e altri fattori psicologici.

Cosa ti dice la gente?

La cosa più fastidiosa è che la gente pensa che sia contagiosa. E poi ci sono gli sguardi di compassione e disgusto che, dopo tutti questi anni, ho iniziato a distinguere. Infine i commenti—mi hanno detto che sembro un rettile e che la mia pelle fa impressione. Spesso i commenti vengono dalle donne—gli uomini si limitano a guardare con disapprovazione.



Come ti senti riguardo al tuo corpo, ora? Per esempio, quanto sei a tuo agio ad andare in spiaggia?

Sono abbastanza a mio agio. Non ho ancora superato del tutto le mie insicurezze, ma di solito sono a mio agio. Le psicoterapia mi ha aiutato moltissimo—mi ha spinto ad accettare il fatto che questo è il mio corpo e che devo sentirlo mio. E anche se dà fastidio alle altre persone, e a volte anche a me stessa, ho imparato ad amarlo.

Come ha influenzato le tue amicizie e i tuoi amori?

Sono consapevole che alcuni ragazzi mi hanno rifiutato a causa della psoriasi, anche se non l’hanno detto esplicitamente. Ma i miei amici e fidanzati sono stati motivo di forza, perché so che vedono me e non la mia malattia. Grazie a loro riesco oggi a gestire i commenti meglio di quanto facevo una volta. In passato bastava il più piccolo commento per farmi schizzare. Ma ora non do a nessun altro il diritto di decidere cosa è normale e cosa non lo è, soprattutto quando la normalità è riferita a me.

DESPINA, 33 ANNI

VICE: Cosa ti dicono quando scoprono che ti sei sottoposta a una mastectomia?

Despina: Alcuni hanno fatto battute su quanto deve essere stato bello avere “delle tette finte gratis”. Delle colleghe mi hanno letteralmente detto di “nascondere il mio seno cancerogeno” quando stavo cercando di applicare il trattamento post-radioterapia nel bagno del posto di lavoro.

Come ti comporti in caso di commenti simili?

All’inizio era uno shock, ma col tempo mi sono abituata. Per come la vedo ora, nessuno è immune dal cancro—potrebbe succedere a tutti. Ho imparato ad accettare e amare il mio corpo.

Come ha influito sulle tue amicizie e sui tuoi amori?

Un effetto collaterale della chemioterapia è che mi ha ucciso la libido. Ma, per pensare alle cose belle, sarei completamente persa senza il sostegno del mio partner, della mia famiglia e dei miei amici. Gli sono davvero grata perché so che molte persone nella mia posizione non hanno un sistema di sostegno simile.

ELINA, 28 ANNI

VICE: Quale tua caratteristica fisica attrae più critiche?

Elina: Sono anni che lotto con il mio peso, di solito prendono di mira soprattutto cosce e sedere.

Che commenti ti fanno?

Non sono solo i commenti, ma le occhiate. Praticamente la prima cosa che fanno i miei genitori quando mi vedono è soppesarmi con gli occhi. Questo porta invariabilmente a un litigio su quanto peso ho perso o preso. Alcuni colleghi mi hanno anche detto che se voglio essere promossa devo perdere peso, e le amiche mi dicono che non riuscirò a trovare un ragazzo finché non dimagrirò. In generale, gli uomini mi prendono in giro per cosce e culo, mentre le donne cercano di convincermi che se fossi più magra sarei più felice.

Commenti e sguardi ovviamente mi fanno sentire ancora più insicura, ho sviluppato un vero e proprio complesso. Ma non ho problemi ad affrontare le persone faccia a faccia, se devo. Una volta stavo mangiando e un collega è venuto a dirmi che per il mio bene avrei dovuto condividere il mio cibo con lui. Gli ho fatto notare chiaramente che aveva detto una cosa inappropriata e lui ha fatto marcia indietro.

Questo come ha influito sulle tue relazioni?

Ho cominciato a uscire solo con persone che mi facevano sentire a mio agio e non mi giudicavano dall’aspetto. Inclusi partner che non mi spingessero a perdere peso ma mi facessero sentire che amavano il mio corpo. Ma ovviamente, a volte mi sento insicura. Per esempio se vado in spiaggia con un gruppo di persone che non conosco bene, indosso qualcosa che mi copra del tutto.

ELIZA, 30 ANNI

VICE: Perché sei vittima di body shaming?

Eliza: Per i peli sulle gambe. Prima pensavo che per le donne fosse strano avere peli, ma poi ho deciso di provare quando un’amica mi ha detto che si sentiva molto più a suo agio. Ma può anche essere faticoso. Come donna, ho la sensazione che ci sia sempre qualcuno pronto ad accusarti per quello che decidi di fare del tuo corpo.

Cosa ti dice la gente?

Quest’estate un amico mi ha chiesto di tenergli lontano le gambe perché lo disgustavano. Gli ho immediatamente fatto notare che era buffo, visto che le sue gambe erano più pelose delle mie. Ma lui ha continuato, lamentandosi che le mie erano “un abominio”. Quando è successo una mia amica si è rasata i peli sulle gambe a forma di “vaffanculo” per farmi sentire meglio.

Sento anche un sacco di commentini quando vado in spiaggia. Decido se coprirmi o meno a seconda del mio stato psicologico. Qui in Grecia è molto più difficile che a Londra, dove ho vissuto per molti anni. Qui è considerato del tutto normale fissare una donna e fare commenti sul suo aspetto se devia dalla norma.

Come ti senti oggi riguardo al tuo corpo?

È il mio corpo, non mi interessa se quello che decido di farci non piace agli altri. Ma possono tenersi per sé le loro opinioni.