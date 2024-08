Il Pentagono ha pubblicato nuovi documenti sul misterioso ‘Tic-Tac UFO’

Lo scorso dicembre, il New York Times ha pubblicato l’exposé di un programma segreto del Dipartimento della Difesa americano, che ha indagato segnalazioni di oggetti volanti non identificati — gli UFO — per circa un decennio. Tra i report analizzati dall’Advance Aerospace Threat Identification Program c’era un video che è stato pubblicato qualche mese fa e che raffigura un oggetto bianco e ovale inseguito da due caccia F/A-18F a largo della costa californiana, nel 2004. L’oggetto, che da allora è stato conosciuto con il nome di “Tic Tac UFO” nei circoli di cacciatori di alieni, si muoveva ad alte velocità e, apparentemente, non aveva alcun mezzo di propulsione.

“Non aveva mai visto niente decollare così,” ha spiegato al New York Times il pilota in pensione David Fravor, che stava pilotando uno dei caccia quel giorno. “Un minuto era qui, e quello dopo era sparito.”

Ora un team giornalistico locale, a Las Vegas, ha ottenuto un documento da 13 pagine [PDF] preparato per i militari che analizza ciò che è successo quel giorno nel 2004. L’indagine è stata condotta da George Knapp, un giornalista che negli anni ’80 si era fatto un nome per aver convalidato parte di una storia raccontata dal noto ufologo Bob Lazar, che affermava di aver lavorato nell’Area 51.

Il rapporto descrive come l’AAV (Anomalous Aerial Vehicle) avvistato dai due piloti di F18 fosse riuscito a ”discendere molto rapidamente” da un’altezza di circa 60.000 piedi fino a circa 50 piedi nel giro di pochi secondi.” Inoltre, ”si librava o manteneva una posizione stabile sul radar per un breve periodo di tempo per poi allontanarsi ad alta velocità e con velocità di rotazione elevate.”

La relazione illustra nel dettaglio le caratteristiche dell’AAV, che era stato avvistato da un’altra portaerei al largo della costa californiana ”in tre occasioni diverse” nei giorni precedenti la sua intercettazione da parte degli F18, come si evince dal video. L’aereo era capace di “accelerazioni estreme, capacità aerodinamiche e propulsione,” non era sensibile alle capacità radar dei militari, ”possibilmente, aveva dimostrato la capacità di ‘mascheramento’ o diventare invisibile all’occhio umano o all’osservazione umana” e ”possibilmente dimostrava una capacità molto avanzata di operare sott’acqua completamente non rilevabile dai nostri sensori più avanzati”.

Il rapporto sottolinea come uno dei membri di alto livello dell’equipaggio sulla portaerei con 17 anni di esperienza nel settore militare avesse rilevato che l’AAV mostrava le caratteristiche di un missile balistico. Il motivo per cui il sistema radar della portaerei non è riuscito a localizzare l’oggetto era che era stato impostato per il monitoraggio degli aeromobili convenzionali, per cui quando l’oggetto è apparso sul radar è stato rilevato come un bersaglio falso. ”Se il radar fosse stato configurato in una modalità per il tracciamento dei missili balistici, probabilmente avrebbe avuto la capacità di tracciare il valore AAV,” secondo il report.

Quando è stato chiesto ai piloti dell’F18 di indagare sul fenomeno, questi hanno avuto difficoltà a tracciare e ottenere informazioni sull’AAV attraverso il radar. Tuttavia, alcune caratteristiche dei segnali radio raccolti dai piloti erano strane.

”Era ovvio che ci fosse qualcosa là fuori e che i caccia lo stessero prendendo sul serio,” si legge nel rapporto.

Secondo il rapporto, uno dei piloti inviati per indagare l’oggetto segnalato ha riportato di avere avvistato un disturbo nell’oceano altrimenti calmo. Il pilota ha riferito che il ”disturbo sembrava avere 50-100 metri di diametro e di forma circolare” e ”gli ha ricordato le immagini di qualcosa che si sommergeva rapidamente sotto la superficie come un sottomarino o una nave che affondava.”

”È possibile che il disturbo sia stato causato da un AAV, ma che l’AAV sia stato ”coperto” o risultasse invisibile all’occhio umano,” conclude il rapporto. ”In nessun momento, l’AAV è stato considerato come una minaccia per il gruppo tattico. Infine, non avevano mai visto nulla di simile né prima né dopo.”

Il rapporto militare sull’UFO tic tac è una strana appendice a una storia già di per sé bizzarra. Alcuni dei militari coinvolti giuravano che ciò che avevano visto fosse di origine extraterrestre. Ma come ha dichiarato l’anno scorso l’astrofisica del MIT Sara Seager al New York Times, sebbene si tratti di eventi insoliti vale la pena di indagarli, ”quello che a volte la gente non afferra della scienza è che spesso comprende fenomeni che rimangono inspiegabili.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.