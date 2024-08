Per la prima volta nella storia, un uomo è stato condannato per stupro via internet

Attenzione: questo articolo e i link in esso presenti contengono descrizioni di abuso sessuale e stupro.

La società lotta con l’idea di cosa costituisca o meno uno stupro online dall’alba degli avatar e delle chat room. Persino prima delle interfacce utente grafiche e dell’internet moderno, accadevano “stupri” su server text-based — il cui esempio più (tristemente) famoso, o forse caso originale, è documentato nel saggio di Julian Dibbell del 1993, “A Rape in Cyberspace,” che descrive un abuso in un server MUD. Nel 2007, la polizia belga ha indagato un utente di Second Life per uno “stupro virtuale.” World of Warcraft ha un problema serio con gli stupri. Le aggressioni e i comportamenti abusivi dilagano nei mondi virtuali.

Ma giovedì scorso — per la prima volta in Svezia e plausibilmente nel mondo intero — un tribunale ha riconosciuto un uomo colpevole di stupro via internet. L’uomo convinceva ragazzini in Canada, USA e Inghilterra a eseguire atti sessuali davanti a una webcam mentre lui guardava, minacciando loro e le relative famiglie se non avessero soddisfatto le sue richieste, stando a quanto riportato da Associated Press.

Il pubblico ministero sostiene che Bjorn Samstrom, un uomo svedese di 41 anni, “minacciava di pubblicare foto di 26 ragazzine e un ragazzino su siti di pornografia o di uccidere i loro familiari a meno che non avessero compiuto atti sessuali mentre lui guardava.” Ha colpito le sue vittime, tutte sotto i 15 anni, tra il 2015 e il 2017. Le ha anche registrate, aggravando la sua sentenza con un’accusa di possessione di pedopornografia, per un totale di 10 anni in prigione e 1.1 milioni di corone svedesi (circa 110.000 euro) di danni alle vittime.

Samstrom non le ha mai incontrate di persona, ma per la legge svedese non è necessario che avvenga un rapporto penetrativo perché il caso sia considerato “stupro.”

“La maggior parte delle leggi sullo stupro richiedono che l’accusato abbia penetrato sessualmente personalmente la vittima, per cui nella maggior parte dei paesi sarebbe impossibile perseguire ciò che è accaduto come stupro,” mi ha spiegato per email James Chalmers, professore di legge all’Università di Glasgow. “Costituirà sicuramente un precedente in Svezia, per quanto fosse già chiaro che in linea di principio ci sarebbe potuta essere una condanna per stupro in un caso del genere.”

È la prima condanna del genere in Svezia ed è — con tutta probabilità — la prima anche in qualsiasi altro paese.



La sentenza di giovedì non porterà probabilmente ad altre azioni giudiziarie contro questo comportamento in altri paesi, né cambierà i precedenti nel mondo, ha detto Chalmers. “Ma potrebbe almeno incoraggiare altri paesi a pensare a come definiscono lo stupro nelle loro legislazioni.”