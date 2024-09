Perché alcuni uomini hanno il culo grosso?

Ricordate la foto di Trump che saliva su un elicottero, che ha fatto parlare un bel po’ di sé?

Credo che sarete d’accordo con me nel dire che si possa definire a tutti gli effetti un culo grosso, cosa non così frequente per gli uomini. Come ha notato Select/All, la foto è diventata subito virale, suscitando uno strano misto di disgusto e diletto, per lo più per gli anti-Trumpisti.

Perché? Noi viviamo in una cultura che venera le donne con un sedere abbondante, e i video dedicati non mancano. Esistono anche programmi di esercizi che servono a dare delle forme più rotonde alle donne. Per gli uomini, invece, gli standard non sono gli stessi. Il sedere di un uomo viene apprezzato quando è sodo e ben scolpito, ma raramente si apprezza un uomo per le dimensioni del suo didietro.

