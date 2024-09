Perché alcuni uomini hanno il culo grosso?

Ricordate la foto di Trump che saliva su un elicottero, che ha fatto parlare un bel po’ di sé?

Credo che sarete d’accordo con me nel dire che si possa definire a tutti gli effetti un culo grosso, cosa non così frequente per gli uomini. Come ha notato Select/All, la foto è diventata subito virale, suscitando uno strano misto di disgusto e diletto, per lo più per gli anti-Trumpisti.

Perché? Noi viviamo in una cultura che venera le donne con un sedere abbondante, e i video dedicati non mancano. Esistono anche programmi di esercizi che servono a dare delle forme più rotonde alle donne. Per gli uomini, invece, gli standard non sono gli stessi. Il sedere di un uomo viene apprezzato quando è sodo e ben scolpito, ma raramente si apprezza un uomo per le dimensioni del suo didietro.

Visto che si tratta di un fenomeno piuttosto raro per i maschi, e che si associa volentieri a un tipo di corpo più “effemminato”, internet si è riempito di ragazzi frustrati per le dimensioni del loro sedere. Si consigliano e si sostengono a vicenda sul bodybuilding e sul Quora, discutono allegramente dei loro ormoni e della taglia del loro osso iliaco.

Abbiamo a che fare con una semplice storia di costruzione sociale, o gli uomini hanno davvero meno tendenza a sviluppare il culo grosso? Come si forma un culo, soprattutto?

Ecco le potenziali ragioni per cui un uomo possa avere il culo grosso.

Dalla nascita

La forma del culo è definita da tre muscoli: il gluteo massimo, il gluteo medio e il gluteo minimo, oltre che dal grasso intorno a questi. Le donne hanno la tendenza ad accumulare grasso sui fianchi e nel fondoschiena per questioni evolutive e ormonali, essenzialmente per la gravidanza. Il loro tasso di estrogeni elevato spiega la raccolta del grasso in vista della variazione di peso in gravidanza, e le donne hanno un tasso di grasso superiore dal 6 all’11% rispetto agli uomini. In ragione di questa differenza, un uomo in sovrappeso ha più possibilità di sviluppare la pancia, anche se le donne non ne sono immuni.

Geni e ormoni giocano un ruolo determinante nella forma del culo. Broadly ha indagato sul mito secondo il quale “il sesso fa ingrandire il culo” (cosa falsa, quindi non ci dilunghiamo), e ha scoperto che sono gli estrogeni che fanno crescere o decrescere la misura del sedere e la forma del corpo in generale. Ma alla fine, la letteratura scientifica non spiega davvero perché certi uomini hanno il culo grosso e altri no. Senza dubbio è come per le donne: ogni corpo è una cosa a sé.

Gli squat

Fare dell’esercizio fisico può aiutare a definire meglio la forma delle vostre chiappe, ma il preparatore atletico Tony Gentilcore mi ha confermato che sì, la genetica ha un ruolo determinante.

“Alcune persone hanno avuto la fortuna, grazie ai loro genitori, di nascere con un corpo ben sviluppato in alcune zone senza fare nessuno sforzo,” ha detto guardando la foto qui sopra. Anche se gente del calibro di Kellie Davis, maestro di fitness, raccomanda di fare degli squat e di fare pesi per definire la forma dei glutei, questo non trasformerà in maniera sostanziale il culo con cui siete nati.

Forse un problema di postura

Alcune posture possono minimizzare o al contrario accentuare il culo di una persona. Come sottolinea un certo “tpt” sul forum Bodybuilding.com, e come si può vedere sull’immagine qui sopra, avere il bacino all’indietro fa risaltare i glutei e il petto, e dona l’impressione che il culo sia più grande di quanto non sia effettivamente.

Alcune foto e video di Trump sembrano indicare che la sua postura non è la migliore del mondo, ma ci sono numerose ragioni per cui le chiappe possano risaltare in maniera eccessiva. Dopo tutto, però, questo ha poco a che fare con l’effettiva misura del culo. Quindi possiamo tralasciare.

Questione di angolature

Tony Gentilcore è un po’ scettico sulla foto. Per lui si tratta di “un terribile concorso di circostanze”, in cui la posizione dell’aeroplano, i pantaloni e la luce sono perfettamente accordati per dare l’impressione di un sedere molto più grande. Esiste un’altra foto di Trump che gioca a golf che sembra contraddire questa teoria, ma che io sappia non ce ne sono così tante: alla prova dei fatti, non si può affermare in maniera categorica che Trump abbia il culone, ma non si può dire nemmeno il contrario.

*

La verità è, forse, una combinazione di tutte queste spiegazioni, ma il buon senso fa pensare che i culi grossi siano più rari presso gli uomini che presso le donne, per semplici questioni evolutive.

Capiamoci: a Motherboard piacciono tutti i tipi di culo, qualsiasi sia la loro forma e taglia. Nessuno culo è floscio o meno degno d’amore. Quello che conta, è non essere stronzi.