Perché alcuni uomini si fissano con le donne asiatiche?

Una volta ho chiesto al mio primo ragazzo cosa pensavano di me i suoi amici. Pare che trovassero molto divertente che uscisse con una ragazza cinese, e per sfotterlo gli dicevano che la “cavalcava come una Kawasaki”. Ero umiliata dalla loro fissazione etnica, e tra l’altro non aveva nemmeno molto senso il paragone che facevano. Crescendo in Nuova Zelanda ho dovuto fare spesso i conti con l’essere diversa. Non ho mai creduto a Babbo Natale e mangiavo un sacco di riso. Durante l’adolescenza mi sono accorta che essere cinese mi dava anche un’identità sessuale stereotipata: ritrosa, un po’ perversa nel privato e probabilmente in possesso di una vagina stretta e allungata.



Ho sentito il termine “febbre gialla” [yellow fever] per la prima volta all’università. Non mi ha sorpreso il fatto che sia stato coniato un termine per gli uomini—soprattutto bianchi—particolarmente attratti dalle donne asiatiche; tutti conosciamo almeno una persona così. Ma c’è dell’altro: molti siti di nicchia si rivolgono specificamente a chi cerca una donna asiatica; nelle statistiche annuali del 2016 di Pornhub “giapponese” e “asiatica” stavano spalla a spalla con “lesbo” e “step-mom” nell’elenco dei 20 termini più cercati; e se sei una donna con sangue asiatico potresti anche avere l’onore di subire un approccio da parte di un uomo che pensi che fartelo notare sia ok.

Perciò, lo sappiamo già che la “febbre gialla” esiste. La domanda che ho sempre voluto fare è: perché?

Il dottor Ed Morrison, docente di psicologia evolutiva alla Portsmouth University, sostiene che la teoria più quotata per la selezione del partner è “l’outbreeding ottimizzato”—ovvero che “il miglior partner è uno simile a te, ma non troppo simile.” Di solito scegliamo un partner della stessa razza, ma evitiamo i nostri consanguinei per non incorrere nel rischio di mutazioni genetiche nella prole.

Ha senso che gli uomini bianchi possano essere attratti dalle donne asiatiche perché sono sufficientemente diversi a livello genetico. Ma altri elementi entrano in gioco, soprattutto nel caso di uomini attratti esclusivamente da donne asiatiche. Secondo Morrison, “Anche in società multiculturali, è più facile che le unioni avvengano all’interno della stessa razza.”

Se la “febbre gialla” non dipende solo da questioni biologiche, da dove viene? Come in tutti i grandi misteri del comportamento umano, c’è un altro ingrediente che entra in gioco. E quell’ingrediente è ovviamente la cultura.

Già altrove si è cercato di risalire alle origini storiche della “febbre gialla”. Ma a me interessa capire quale ruolo giochi il porno. Se avete mai guardato porno mainstream con ragazze asiatiche (sono sicura che l’avete fatto) saprete qual è il tipo di ragazza che ne viene descritta. Il porno giapponese in particolare rappresenta donne dolci, iper-femminili e verginali—ma pronte ad accettare ogni tipo di avance sessuale. E dio mio, i gemiti. Nessun’altra categoria di porno prevede dei gemiti a volume così alto.

Ai miei occhi è ovvio che queste attrici stiano, be’, recitando. In quanto donna asiatica, posso dire con certezza che i peni non mi fanno piangere. Erika Nishimori, attrice porno giapponese part-time, conferma che la finta riluttanza e gli urletti acuti sono parte del lavoro. “Quando piango e faccio la timorosa, sto recitando,” dice. “Lo faccio per eccitare gli uomini. Non c’è quasi niente di vero.”

Eccoci sempre al solito punto: l’asian porn non è la vita vera. Ma come ogni altro tipo di porno che ipersessualizzi le donne, questi ritratti distorti possono dare vita a idee fallaci su come siano davvero le donne asiatiche. Un recente studio inglese ha provato che la maggior parte dei ragazzi pensa che il porno sia realistico. Cosa può dirci, questo, degli amanti dell’asian porn? Secondo la dottoressa Elena Martellozzo, coautrice dello studio e criminologa della Middlesex University, “Se i ragazzi vengono costantemente esposti a pornografia in cui le donne sono asservite e sottomesse, si può immaginare che abbiano aspettative inappropriate sulle relazioni sessuali.” A peggiorare il tutto, lo stereotipo della sottomissione si ritrova anche nei media mainstream: le donne asiatiche nei film, nei libri, nelle opere e alla televisione sono sempre creature asservite, vulnerabili, iper-sessualizzate.

Provo un forte disagio nei confronti ti questa rappresentazione sbagliata. Magari ti eccitano i piedi o i clown, e va bene così: cosa ti eccita è affar tuo, a patto che sia tutto consensuale e nessuno si faccia male. Ma non mi sta bene che le persone siano attratte dalle donne asiatiche se quell’attrazione scaturisce dalla credenza che siamo tutte fiori delicati, esotiche ma innocenti, timide ma aperte alla coercizione, servili e, cosa che mi fa più rabbia di tutte, infantili.

Solo in Giappone il porno è un’industria miliardaria, e questo significa che tutto questo non finirà presto. Come il mio vecchio maestro di economia diceva del suo amato “mercato per il latte al cioccolato”: quando c’è domanda, la merce invade il mercato.



Ma questo significa che tutti gli uomini bianchi attratti da ragazze asiatiche hanno in testa gli stereotipi del porno?

A Max* piacciono le donne asiatiche, e dice che dipende dalle loro caratteristiche fisiche come i capelli neri e gli arti sottili. È conscio dello stigma, e ha “imparato sulla mia pelle che ammettere che ti piacciono le donne asiatiche, quando sei un uomo bianco, significa farsi guardare dall’alto in basso.” Anche Adam* è “attratto esclusivamente da donne asiatiche”, ma pensa che la “febbre gialla” sia una cazzata. “Gli uomini bianchi a cui piacciono le donne bianche hanno la febbre bianca?” chiede.

Capisco cosa vogliono dire. Se la loro attrazione per le donne asiatiche è solo fisica, che differenza c’è rispetto a chi dice che gli piacciono le ragazze rosse o formose? Lo capisco, ma non penso sia chiarissimo. Per esempio, è troppo semplicistico dire che sei attratto dalle caratteristiche fisiche delle donne asiatiche. Questo implica che le donne asiatiche siano tutte minute, con i capelli scuri e senza rughe. Mi chiedo anche se davvero l’attrazione possa mai essere “puramente fisica” o se quando vediamo le apparenze cominciamo subito a fare insinuazioni sulla personalità.

Infine, i motivi dell’attrazione sono estremamente complessi. Il dottor David Frederick, docente di psicologia alla Chapman University, studia il modo in cui i fattori biologici e sociali influenzano l’attrazione. Oltre allo stereotipo della sottomissione, ipotizza che ci sia una vasta gamma di altri fattori che hanno contributo alla diffusione di questa preferenza. Per esempio, quando un uomo bianco è cresciuto circondato soprattutto di donne bianche, “donne asiatiche e di altre minoranze [possono] sembrare una novità, qualcosa di eccitante.” Frederick sostiene anche che costruire una relazione solida possa rinforzare l’attrazione. “Se un uomo ha una relazione particolarmente positiva con una donna asiatica, questo può rinforzare la sua preferenza per le donne asiatiche,” dice. “Le caratteristiche fisiche delle donne asiatiche possono diventare tutt’uno con sensazioni di piacere e felicità, e questo può condurre quell’uomo a cercare, in futuro, altre relazioni con donne asiatiche.”

Dunque in gioco ci sono molti elementi, ma quello che so per certo è che l’attrazione non può essere chiusa sotto l’ombrello della “febbre gialla”. Un termine che etichetta indiscriminatamente gli uomini e rende le donne oggetti non mi piace. Una volta ho sentito un ragazzo diagnosticare la “febbre gialla” a un amico che aveva fatto un apprezzamento su una ragazza asiatica che passava. Perché sessualizzare l’etnia è un riflesso incondizionato, come avevano fatto con me quei ragazzi idioti quando mi avevano paragonato a una moto giapponese? Di certo un uomo può trovare attraente una donna asiatica anche senza avere una profonda e losca “cosa” per le donne asiatiche.

Il termine “febbre gialla” è, di per sé, piuttosto offensivo. Viene usato a caso e reifica le donne asiatiche. Può sembrare un modo di dire divertente, ma non è poi così divertente mettere insieme l’attrazione e una malattia virale che porta a emorragie potenzialmente mortali. Anche se le nostre vagine sono strette, non uccidono nessuno.

* I nomi sono stati cambiati.

