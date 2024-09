Sono passati 20 anni dalla messa in onda del primo episodio di Buffy l’amazzavampiri, eppure sembra sia passato molto meno tempo da quando ci aggiravamo tra cimiteri e cripte con Buffy, Willow, Xander e il resto del gruppo, il buon vecchio Giles qualche passo dietro di noi che mormorava incantesimi sottovoce. Li abbiamo seguiti senza fare domande, tra alti e bassi, quando Willow ha scelto di passare al lato oscuro e quando Spike invece si è redento.

C’eravamo anche per lo spinoff Angel, che faceva schifo, ma noi eravamo spettatori leali e non ce lo potevamo perdere. Ad un tratto, è arrivato il giorno in cui una Bocca dell’Inferno si è finalmente aperta e ha inghiottito Sunnydale, lasciando finalmente Buffy libera di avere un’esistenza normale e costringendoci a tornare alle nostre vite reali. Certo, non è stata una passeggiata, ma alla fine l’abbiamo superato. Il tempo cura ogni ferita, e quello che ci è rimasto sono solo bellissimi ricordi. Così belli che abbiamo deciso di condividerne alcuni con voi lettori per celebrare il ventesimo anniversario della serie TV che ha cambiato le nostre vite.



Videos by VICE

Continua a leggere su i-D: Perché Buffy l’ammazzavampiri è stata la migliore serie tv di sempre.