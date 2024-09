Perché ci piace così tanto vendicarci

Nel film Donne – Waiting to Exhale, Angela Bassett si produce in una delle scene più iconiche degli anni Novanta: dà alle fiamme l’auto del marito che l’ha tradita e se ne va, vendicata. Ora, grazie a nuove ricerche, stiamo arrivando a capire perché il sapore della vendetta è così dolce.



Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, a volte chi si sente escluso o abbandonato è portato a vendicarsi per una ricerca subconscia di uno stato di equilibrio emotivo—non per forza perché vuole fare del male a qualcuno. I ricercatori hanno condotto sei esperimenti con più di 1.700 partecipanti, per cercare di capire il ruolo che giocano le emozioni nel rapporto tra rifiuto e aggressione. A fine 2016 hanno reso noti i risultati, secondo cui “chi si sente rifiutato si comporta in modo aggressivo per ‘riparare’ il proprio umore danneggiato grazie alle proprietà piacevoli della vendetta.”

Nel corso di un esperimento, ai partecipanti veniva chiesto di giocare a un gioco di palla online, durante il quale alcuni erano condizionati a sentirsi rifiutati, dato che la palla non veniva passata loro abbastanza spesso. Quando il gioco finiva, i ricercatori analizzavano le reazioni dei “rifiutati”, chiedendo loro di sfogarsi su una bambola vudù virtuale. Ai partecipanti veniva detto di immaginare che la bambola rappresentasse uno dei compagni di gioco, e potevano decidere con quanti aghi infilzarla. Alla fine, i ricercatori hanno stabilito che l’individuo ha la tendenza ad agire in modo aggressivo per migliorare il proprio umore.

“Il senso di rifiuto aumenta l’aggressività, e fa scattare il tentativo di ristabilire il proprio umore con l’aggressività,” scrive l’autore dello studio. “Abbiamo osservato un’interazione significativa tra il rifiuto e il tentativo di riequilibrare l’umore… Queste scoperte offrono prove preventive che l’aggressività legata al rifiuto è alta soprattutto tra chi pensa in questo modo di migliorare il proprio umore.”

Nel corso di un altro esperimento, i partecipanti hanno dovuto scrivere un tema su un momento in cui erano arrabbiati. È stato detto loro che avrebbero poi dovuto scambiarsi lo scritto con un altro partecipante online, da cui sarebbe arrivato un feedback. I partecipanti ricevevano degli scritti fittizi da valutare, e potevano poi riavere i propri lavori, con un responso positivo (“bellissimo!”) o negativo (“uno degli scritti peggiori che io abbia mai letto!”). A quel punto dovevano tornare alla bambola vudù, questa volta immaginando il proprio giudice. “Il comportamento aggressivo riusciva a ridurre il malessere di quelli che avevano ricevuto un risultato negativo, mentre non aveva alcun affetto su quelli che avevano ricevuto un feedback positivo.”

David Chester è un professore di psicologia alla Vieginia Commonwealth University e uno dei ricercatori in questione. Dice che i dati sono sorprendenti. In due esperimenti (incluso quest’ultimo) lui e e i suoi collaboratori avevano immaginato che la vendetta avrebbe aiutato i partecipanti a sentirsi in qualche modo bene dopo il rifiuto. “Ma quello che abbiamo scoperto,” dice, “è che, dopo che avevano avuto una chance di sfogare la propria aggressività, questi partecipanti erano emotivamente allo stesso livello della loro controparte che aveva avuto un’esperienza positiva. Per cui la vendetta ha una funzione più attiva e importante nel riparare l’umore di quanto pensassimo.”



“L’aggressività ha sempre un fine, che in questo caso è quello di tornare a uno stato di equilibrio emotivo,” continua. “Non è tanto la volontà di fare del male a qualcuno, ma come fa sentire chi lo fa.”

Nonostante non sembrino proprio ottimi risultati, Chester dice che c’è almeno una cosa positiva. “Se l’aggressione è una strategia di regolazione emotiva, bisogna semplicemente sostituirla con un’altra strategia. Chi si sente vendicativo dovrebbe cercare un modo diverso per riparare il proprio umore. Per esempio l’esercizio fisico e la meditazione potrebbero offrire alternative valide a chi cerca vendetta.”

Questo articolo è tratto da Broadly.