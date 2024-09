Perché cominci a impazzire se non fai sesso per un po’?

Chiacchierando, la mia amica Erin* mi ha detto che quando non fa sesso con il suo ragazzo per qualche giorno comincia ad andare in ansia. “Quando facciamo sesso, e anche dopo, mi sento in armonia con lui,” mi ha detto. “Poi—se passano tre o quattro giorni senza sesso—comincio a preoccuparmi. Dato che i nostri orari di lavoro sono diametralmente opposti, siamo stanchi in momenti diversi, e quindi a volte niente sesso. Che va bene, ma ho la sensazione che questo lo infastidisca, anche se mi ha assicurato che non è così.” E ha aggiunto, “Quando però facciamo sesso la volta dopo, riazzero tutto.”



Ecco, ora una ricerca potrebbe spiegare perché. Già alcuni studi avevano suggerito che il sesso giochi un ruolo fondamentale nel rendere la coppia più affiatata e la relazione soddisfacente. Ma, secondo la ricercatrice della Florida State University Andrea Meltzer, questo non spiega perché “i partner restino legati” tra un rapporto e l’altro. Nel suo ultimo studio, pubblicato su Association for Psychological Science, introduce il fenomeno del “sexual afterglow” [“bagliore sessuale”] per spiegarlo. Ovvero, Meltzer ha scoperto che gli effetti positivi del sesso sulla relazione possono durare oltre l’atto—ma solo per 48 ore.

I ricercatori hanno esaminato dati da due diversi sondaggi—uno condotto su 96 coppie sposate e uno su 118 coppie sposate—in cui chiedevano alle coppie di tenere diari individuali aggiornati quotidianamente, annotando quando avevano fatto sesso, quanto soddisfatti sessualmente si sentivano, e quanto si ritenevano soddisfatti della loro relazione. Meltzer ha notato che le coppie dichiaravano di essere soddisfatte sessualmente fino a due giorni dopo il rapporto. “I partecipanti che hanno riportato un effetto benefico per 48 ore dopo il rapporto, sono anche quelli che riportavano di essere più soddisfatti della loro relazione quattro-sei mesi dopo,” ci ha detto.

“Questa ricerca è importante perché, insieme alle precedenti, dimostra che il sesso ha una funzione decisiva nel mantenere saldo il legame tra le coppie,” ha scritto Meltzer. Da un punto di vista evoluzionistico, Metzer dice che il fenomeno dell’afterglow potrebbe dipendere dai lati “negativi” del sesso. Rapporti frequenti, dice, implicano un dispendio di tempo ed energia, e potrebbero causare una diminuzione nel numero degli spermatozoi.

Meltzer ha detto di voler analizzare più a fondo il fenomeno del sexual afterglow, perché gli esempi aneddotici sono frequenti. E infatti, quando ho chiesto ai miei amici, molti mi hanno confermato la differenza consistente tra i due giorni successivi al rapporto e il dopo. E l’universalità di questa risposta sembra andare nella stessa direzione delle scoperte di Meltzer: in un comunicato stampa, la ricercatrice ha scritto che l’afterglow “non dipende dal genere o dall’età dei partecipanti, né dalla frequenza nei rapporti, dai tratti della personalità, dalla durata della relazione o da altri fattori.”

Foto via Flickr. Questo articolo è tratto da Broadly.