Perché continuiamo a credere che i vaccini siano nocivi?

Se c’è qualcosa che possono insegnarci le varie sfumature in cui viene declinato il dibattito tra chi è pro-vaccini, chi è assolutamente contro e chi assume una posizione più complessa (come i free-vax) è che, spesso, per esprimere un’opinione una laurea in medicina non è un requisito indispensabile.

A colpirmi particolarmente è proprio la diffusa sfiducia nei confronti della versione ufficiale della comunità scientifica. Il fenomeno prende il nome di Vaccine Hesitancy. Nonostante lo sforzo per far capire in ogni modo l’importanza di vaccinarsi, molti continuano a non fidarsi. La motivazione è senz’altro di tipo culturale, ma è talmente radicata da dover coinvolgere meccanismi cognitivi complessi. Insomma, è una questione psicologica.

