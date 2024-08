Perché alcune donne sono eccitatissime subito prima delle mestruazioni?

Per molti anni ho associato il premestruo con un interesse pari a zero per il sesso. Volevo divorare tutto il cioccolato e i carboidrati che mi passavano sotto gli occhi, ma i sentimenti nei confronti del mio ragazzo passavano dalla rabbia cieca se lasciava alzata la tavoletta del water al desiderio di strangolarlo se anche solo mi sfiorava. Il seno dolorante, la pancia gonfia, le emicranie e la costipazione non aiutavano. Ma poi—dopo due gravidanze e due anni di allattamento al seno, che mi hanno sballato completamente i cicli ormonali—ho notato che stava cominciando a succedermi qualcosa di assurdo e fantastico.



Continuavo ad avere la sindrome premestruale, e quindi il solo pensiero del sesso mi faceva venire la nausea. Ma poi, il giorno subito prima del ciclo, diventavo arrapatissima, e volevo fare sesso qui e ora. E durante il sesso avevo un orgasmo dietro l’altro, come se il mio corpo si fosse tenuto tutto dentro durante la settimana del premestruo e ora volesse recuperare il tempo perduto. Invariabilmente, il giorno dopo arrivava il sangue. Non sapevo che farmene di questa informazione, ma comunque mio marito e io l’avevamo notato (e ne eravamo felici).

Nella pratica, la sensazione di arrapamento pre-mestruazioni accomuna molte. “Nulla funziona come un orgasmo per alleviare i crampi e l’irritabilità,” mi ha detto una delle persone che ho intervistato per questo articolo. La mia amica Jordan ha una storia simile alla mia: anche per lei tutto è cominciato quando era già adulta, dopo la nascita di suo figlio. “Prima di mio figlio—che ha nove anni—la mia voglia di sesso andava a caso, tranne ovviamente per un periodo più ‘forte’ intorno all’ovulazione,” dice Jordan. “Poi, più o meno quando mio figlio ha compiuto due anni, ho notato una cosa buffa: dopo i primi quattro o cinque giorni di PMS, in cui mio marito sapeva che ogni carezza o avance sarebbe stata accolta con freddezza, mi sono resa conto che il giorno prima delle mestruazioni avevo quasi la necessità di fare sesso.”

Jordan racconta anche di essere in grado di dire quando le verrà il ciclo a seconda di quanto è arrapata. Un’altra amica, Amanda, si dice d’accordo—e aggiunge che il sesso può anche farle scattare le mestruazioni. “Se faccio sesso il 27esimo-28esimo giorno, quando sono molto arrapata, stai certa che nelle 12 ore successive comincio a sanguinare,” mi dice Amanda, aggiungendo che secondo lei è il suo istinto che dice all’apparato genitale di “dare una smossa lì sotto.”

Condivido l’esperienza di Amanda: a volte il ciclo arriva poche ore dopo il rapporto, come se fossero le contrazioni dell’orgasmo a portarlo con sé. So che, da un punto di vista strettamente scientifico, gli orgasmi non fanno scattare il ciclo. Basta uno sguardo veloce alla bibbia del sistema riproduttivo, Our Bodies, Ourselves—che da quando sono adolescente consulto per i dubbi su sesso e riproduzione—per saperlo. Se non avviene la fecondazione durante l’ovulazione, “il corpo luteo [la ghiandola endocrina coinvolta in ovulazione e prime fasi della gravidanza] viene riassorbito nell’ovaio… e il livello ormonale ha una brusca caduta; e questo causa le mestruazioni.”

Leah Millheiser, ginecologa e professoressa alla Stanford University, mi ha fornito qualche spiegazione. Anzitutto un cavillo fondamentale. “Cominciamo con un fatto importante,” dice Millheiser. “Le ricerche non sono mai arrivate a risultati consistenti quanto a legame tra sesso e mestruazioni.” Comunque Millheiser ammette che essere eccitate il giorno prima del ciclo è piuttosto diffuso, e ha persino una teoria sul perché. “Entrano in gioco fattori biologici e psicologici,” mi dice Millheiser. “Alcune donne sono molto eccitate dal ridotto rischio di gravidanza. Altre perché riduce i sintomi della sindrome premestruale, per esempio i crampi,” spiega.

Ovviamente, aggiunge Millheiser, molte donne vivono un’impennata del sex drive durante l’ovulazione (la terza settimana in un ciclo da quattro) che si può spiegare con la spinta evoluzionistica alla procreazione. “Può dipendere dal fatto che sono più fertili durante quel periodo,” dice. Ma se l’eccitazione da ovulazione è nota a quasi tutte le donne che conosco, molte non provano il forte desiderio di sesso premestruale.

La spiegazione di Millheiser collima con la mia esperienza e quella di molte mie amiche. Il sesso allevia i crampi, e sicuramente il fatto che sia difficile concepire il giorno prima delle mestruazioni non guasta.

“È difficile collegare la libido a un ormone specifico, poiché sono moltissime le cose che hanno un impatto sull’appetito sessuale,” dice Connie Liu, ginecologa del Gallup Indian Medical Center, in New Mexico. Liu ha una spiegazione diversa, basata sulle fluttuazioni ormonali. “Le mestruazioni dipendono da un calo drastico nel progesterone; penso che sia giusto pensare che ci sono effetti collaterali collegati, incluso un incremento del desiderio sessuale,” spiega.

Anche la spiegazione di Liu collima con la mia esperienza: c’è una settimana di sindrome premestruale con livelli altissimi di progesterone durante la fase luteale del ciclo, e poi, il giorno prima delle mestruazioni, un cambiamento drastico del panorama ormonale. Comunque, Millheiser e Liu enfatizzano entrambe che non ci troviamo davanti a un trend consistente. “È impossibile pensare in termini di totalità quando si parla di sesso e mestruazioni,” dice Millheiser. Ogni donna ha un corpo diverso, e questo corpo può cambiare nel corso della vita. E penso che per me sarà così ancora in futuro: soprattutto quando, tra un paio d’anni, entrerò in menopausa e tutti i miei punti di riferimento cascheranno.