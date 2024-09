Perché devi seriamente preoccuparti dei migranti ambientali

Ghaman ha 29 anni (o almeno così sostiene) ed è originario della zona di Pokhara, in Nepal. Il violentissimo terremoto del 25 aprile 2015 ha arrecato seri danni alla sua abitazione e ha sconvolto l’economia del Paese, colpita poi ulteriormente dall’embargo non ufficiale dell’India sulle esportazioni. Quando la situazione è diventata insostenibile, Ghaman ha deciso di lasciare la moglie e i figli per tentare la fortuna in Italia, dov’è giunto lo scorso luglio.



Shahadat, 24 anni, è arrivato invece un mese dopo, ad agosto, dal Bangladesh, dove monsoni e alluvioni sono frequenti e spesso spazzano via interi villaggi. “Shahadat viveva nella regione di Naria, a ridosso del fiume Padma (il principale canale del Gange nel Paese), e dai video che mi ha mostrato è evidente come il suolo stia letteralmente cedendo sotto i piedi della gente,” racconta a Motherboard Giulia Bacchiega, volontaria di Legambiente Rovigo.



