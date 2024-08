Perché dovresti dormire sulla schiena e non sulla pancia

Dormo sulla pancia da sempre. Il fatto che ci siano persone che riescono ad addormentarsi in posizione fetale o a stella va oltre le mie possibilità di comprensione, come quei pazzi che riescono a dormire su un sedile dell’autobus con lo schienale dritto, a bocca spalancata.



Pensavo che la mia posizione a letto fosse così superiore che non mi sono mai interrogata sulla sua bontà finché non sono entrata in un negozio di articoli da campeggio. Ho spiegato a un commesso molto entusiasta che volevo andare in campeggio ma non avevo l’equipaggiamento. Un materassino mi sembrava la prima cosa da comprare, quindi ne ho provato uno arancione. Mi sono sdraiata sulla pancia, ho alzato il ginocchio sinistro e messo le braccia sotto la testa.

Il commesso mi ha guardato interdetto. “È così che dormi?” mi ha chiesto. “Non ti fa bene al collo e alla schiena.” Quel commento mi ha scioccata quasi quanto il prezzo del materassino (200 euro). Mi stava dicendo che erano più di 9500 notti che mettevo a repentaglio la mia salute?

Per convincermi che la mia posizione di sonno preferita non era un problema, ho chiamato Hidde Hulshoft, un fisioterapista olandese specializzato in riposo notturno. È anche il fondatore di Slaapfysio, una piattaforma di ricerca sull’influenza che posture e materiali hanno sulla condizione dei pazienti.

VICE: Tagliamo la testa al toro. Dormo sulla pancia. Mi fa male?

Hidde Hulshof: Sì. Fisicamente, è una posizione innaturale e fa male al collo e alla schiena. Il collo è torto in un modo che blocca le prime vertebre cervicali, causando mal di testa e problemi alla cervicale. Inoltre, è una posizione che può mettere pressione sulle articolazioni e sulle vertebre lombari. La parte bassa della schiena è concava, quindi se affondi un po’ nel materasso le vertebre finiscono per posizionarsi in modo innaturale, e questo col tempo può portare a problemi alla schiena. Parliamo anche di dolori cronici.

Bene, direi che allora ho un problema.

La domanda vera è se dormi davvero sulla pancia o no. La posizione in cui ti addormenti potrebbe non essere quella in cui dormi. Molti pensano di dormire sulla pancia, ma poi in realtà dormono soprattutto sul fianco o sulla schiena. Ti consiglio di fare qualche test con un fisioterapista o un esperto di materassi, o filmarti mentre dormi. I nostri test hanno dimostrato che solo il sei percento delle persone dormono piatte sulla pancia.

Che succede se viene fuori che dormo sulla pancia?

Se vuoi evitare complicazioni, meglio cambiare posizione. Comunque, dormire sulla pancia non significa per forza che avrai dei problemi. Fa la differenza anche quanto ti muovi—alcune persone stanno sulla pancia per tre ore filate, altre cambiano posizione dopo pochi minuti. In media cambiamo posizione 38 volte per notte.

Qual è la posizione migliore per dormire?

Il peso corporeo è distribuito al meglio quando dormi sulla schiena. Inoltre, così non metti pressione sulla spina dorsale—sempre che tu abbia un buon materasso. Un materasso troppo duro non riempie e sostiene la curva della schiena, e un materasso troppo molle è egualmente problematico: la parte di mezzo del corpo è pesante, e se affonda troppo nel materasso esercita pressione sulle articolazioni pelviche.

E quelli che dormono sul fianco?

Anche dormire sul fianco va bene. Se sei uno che dorme sulla schiena e russa, è meglio dormire sul fianco. Quando dormi sulla schiena la lingua può ribaltarsi in gola, e questo può rendere la respirazione difficile al punto che alcune persone soffrono di apnea del sonno.



Comunque, dormire su un fianco può causare pressioni localizzate sulle spalle o sulle anche. Per esempio, se hai un busto largo e dormi su un materasso duro, la spalla che sta sotto può entrare in sofferenza. E di riflesso ti sposti più in fretta in una posizione intermedia in cui la gamba sopra è piegata e la colonna vertebrale è ruotata—posizione sbagliata quanto dormire sulla pancia.

È possibile riuscire a disabituarti e a cambiare la posizione in cui dormi?

Sì, ma volerlo e farlo non sono la stessa cosa. Hai bisogno di incentivi. In passato i fisioterapisti consigliavano ai pazienti che cercavano di dormire sul fianco di mettere una pallina da tennis vicino alla pancia. Ora ci sono quei cuscinoni per la gravidanza. È un cuscino a forma di serpente che ti impedisce di rotolare sulla pancia o in una posizione intermedia.

E se io volessi continuare a dormire sulla pancia?

Allora ti consiglio di munirti dei supporti adatti, come un materasso duro, e magari metterti un cuscino sotto la pancia e il pube per alleggerire la pressione sulla parte lombare.

Le ricerche in materia sono ancora limitate, quindi non ci sono dati disponibili sulla quantità di persone che dormono sulla pancia e sviluppano di conseguenza problemi alla schiena e al collo.

Questo articolo è tratto da Tonic.