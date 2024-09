Perché gli agricoltori americani stanno hackerando i loro trattori con un software ucraino

Per riuscire ad aggirare i blocchi draconiani che John Deere impone sui trattori, gli agricoltori dell’entroterra americano hanno cominciato ad hackerare il loro equipaggiamento con un firmware che è stato hackerato nell’Europa dell’Est e commerciato su dei forum privati a pagamento.

L’hacking dei trattori è un fenomeno in costante crescita perché John Deere e altri produttori hanno bloccato la possibilità di svolgere operazioni di riparazione ‘non autorizzate’ sull’equipaggiamento da lavoro — Questi blocchi sono visti dagli agricoltori come un attacco al loro diritto di possesso di ciò che acquistano e, inoltre, anche come una potenziale minaccia ai loro introiti se i trattori si rompono nei momenti meno opportuni.

“Quando siamo in crunch time e i tempi sono incredibilmente stretti, facilmente non c’è tempo per aspettare che un tecnico della concessionaria arrivi per riparare la macchina,” ha spiegato alla procura del proprio stato Danny Kluthe, un allevatore di maiali del Nebraska, all’inizio di questo mese. “La maggior parte del nuovo equipaggiamente [richiede] un processo di download [per essere riparato].”

Lo scenario da incubo, e la paura che in molti mi hanno confessato, parlando con gli agricoltori e gli allevatori, è che John Deere possa spegnere da remoto un trattore senza che gli agricoltori possano fare qualcosa a riguardo.

Un accordo di licenza che John Deere ha fatto firmare agli allevatori a ottobre vieta praticamente qualunque tipo di riparazione o modifica all’equipaggiamento, e impedisce agli agricoltori di fare causa per “perdita del raccolto, perdita di profitti, danneggiamento, danneggiamento all’equipaggiamento… dovuto alle performance o alle non-performance di qualunque aspetto del software.” L’accordo si applica a chiunque guidi o usi un trattore John Deere e il suo software. Significa che solo le concessionarie John deere sono e i riparatori “autorizzati” possono agire sui trattori più recenti.



“Se un allevatore ha comprato un trattore, dovrebbe poterci fare ciò che vuole,” mi ha spiegato Kevin Kenney, allevatore e supporter del right to repair in Nebraska. “Se vuoi sostituire una trasmissione lo devi poter fare, e devi poterlo fare con un meccanico indipendente — Al momento il meccanico può mettere una nuova trasmissione, ma senza l’autorizzazione della casa madre non può uscire dall’officina. Deere chiede 230$, più 130$ perché un tecnico guidi fini all’officina per autorizzare il cambio di componente.”

“Il risultato è che qui ormai è pieno di tecnici che corrono in giro con una versione del software John Deere crackata in Ucraina che hanno acquistato sul mercato nero.”

Kenney e Kluthe da tempo spingono per una legislazione sul right to repair in Nebraska, che andrebbe ad invalidare l’accordo di licenza di John Deere (sono altri sette gli stati che stanno considerando legislazioni simili). Nel frattempo, gli allevatori hanno cominciato ad hackerare le loro macchine perché anche le riparazioni più semplici sono impossibili a causa del software integrato nel trattore. John Deere è uno dei più coriacei antagonisti a questa legislazione.



“C’è un software in giro su cui si può mettere le mani se lo si cerca,” mi ha spiegato un allevatore e riparatore del Nebraska, che usare il software crackato di John Deere. “Non sono una grande azienda, ma pensa se c’è qualcuno qui che ha un trattore rotto — la concessionaria più vicina è a quasi 40 miglia, ma ci sono io, o un meccanico simile, ad appena un miglio. L’unico modo per riparare questo tipo di cose è farlo illegalmente, ed è proprio questo aspetto che sta bloccando l’impresa libera più di ogni altra cosa e azzoppa la possibilità di un allevatore di fare il lavoro che deve fare.”

Sono andato a cercare uno dei forum su cui viene venduto il firmware piratato di John Deere. Dopo averlo trovato mi sono dovuto iscrivere, visto che non c’era altro modo per potervi interagire. Mi è stata inviata una mail con delle istruzioni in cui mi si chiedeva di acquistare una componente diagnostica da 25$ da un sito di terze parti. Invece della componente, mi è stato inviato un codice per iscrivermi al forum.

Una volta che ero dentro, ho trovato dozzine di thread aperti da allevatori disperati che tentavano di riparare e modificare i loro trattori. Secondo le persone sui forum e gli allevatori che usano il software, gran parte del firmware è crackato in paesi dell’Est Europa come la Polonia o l’Ucraina, e viene poi rivenduto agli allevatori negli Stati Uniti.

Tra gli altri programmi che ho visto in vendita:

John Deere Service Advisor: Un programma diagnostico usato dai tecnici di John Deere per ricalibrare i trattori e che può diagnosticare le componenti rotte. “Può programmare i payload su diversi controller. Può calibrare gli iniettori, le ore motore e cose di questo tipo,” mi ha spiegato una persona familiare con il software.

John Deere Payload files: sono dei file che programmano delle parti specifiche del veicolo. Questi filo possono customizzare e calibrare le performance dello chassis, del motore e della cabina, per esempio.

John Deere Electronica Data Link drivers: Questo software permette al computer di parlare con il trattore. “L’EDL è l’interfaccia richiesta che permette al laptop del tecnico di servizio di comunicare direttamente con i controller del trattore,” mi ha spiegato la fonte.

Un reverse engineer conosciuto sul forum come Decryptor Tunin, mi ha spiegato che distribuiscono programmi che solitamente sono “OEM, ovvero liberamente disponibili ma che devono essere licenziati per funzionare.”

“Se le cose migliorassero, [aziende come John Deere] sarebbero obbligate a distribuire gratuitamente lo stesso software che i commercianti possiedono,” hanno spiegato. “Dovrebbero anche smetterla di bloccare le funzionalità di lettura [dell’Engine Control Module]. Lo fanno per obbligarti a usare i loro servizi, su cui hanno un monopolio del 100 percento.”

Inoltre sono in vendita (o scaricabili gratuitamente) sui forum anche dei generatori di chiavi di licenza, dei modificatori di limiti di velocità e dei cavi che ti permettono di connettere il trattore a un computer. Questi programmi sono anche in vendita su diversi siti non esattamente affidabili hostati in Europa, e su YouTube ci sono diversi video demo del software all’opera.

A prima vista, piratare un software di questo tipo potrebbe sembrare illegale. Nel 2015, però, il Bibliotecario del Congresso ha approvato un’esenzione al Digital Millennium Copyright Act per i veicoli di terra, inclusi i trattori. L’esenzione permette la modifica di “programmi computerizzati che sono contenuti e controllano le funzioni di un veicoli di terra motorizzato, come un’automobile personale, un veicolo commerciale a motore o un veicolo meccanizzato per agricoltura… quando il superamento di questi limiti è un passaggio necessario svolto dal possessore autorizzato del veicolo per permettere diagnosi, riparazioni o modifiche legali alle funzioni del veicolo.”

Ciò significa che la modifica del software integrato è legale fintanto che non infrange i limiti sulle emissioni. Non è ancora chiaro se l’esenzione permetta anche il download di un software crackato.

“Dobbiamo buttare via i nostri trattori o cosa?”

Non è una sorpresa, quindi, che John Deere abbia iniziato a richiedere agli agricoltori di firmare accordi di licenza dal momento in cui l’esenzione è entrata in vigore. La violazione degli accordi dovrebbe essere considerata una semplice violazione del contratto, piuttosto che del copyright federale, ciò significa che John Deere dovrebbe citare in giudizio i propri clienti se volesse che questi rispettassero i termini. Ho chiesto alla John Deere di commentare lo sviluppo di un mercato nero del software legato ai suoi trattori, ma la società, invece mi ha risposto che i clienti della John Deere non hanno alcun problema di malfunzionamenti con i loro prodotti.



“Quando un cliente acquista dei prodotti John Deere, ne diventa proprietario,” ha risposto la società. “In quanto proprietario, lui o lei hanno la facoltà di prendersi cura e riparare le apparecchiature tramite gli operatori, i manuali di servizio e altre risorse che ne consentono l’utilizzo, la manutenzione o di svolgere attività di servizio e di diagnostica.”

“Le modifiche ai software aumentano il rischio che le attrezzature non funzionino come previsto,” ha proseguito la società. “consentire a singoli non qualificati di modificare il software delle apparecchiature può peggiorare le prestazioni della macchina, con la conseguenza che gli strumenti possano non risultare più conformi agli standard industriali e/o alle normative di sicurezza ambientale.”

Gay Gordon-Byrne, direttore esecutivo di Repair.org, un’organizzazione che lotta per ottenere una legge che garantisca il diritto a riparare, mi ha detto che la dichiarazione della John Deere sono “fuffa,” e ha fatto notare come “alcuni dei nostri membri hanno ripetutamente tentato di acquistare il manuale di diagnostica a cui fa riferimento [la John Deere] vedendosi respinta questa richiesta.”

È abbastanza semplice, in realtà. John Deere ha venduto agli allevatori i loro trattori, ma ha usato un software per mantenere il controllo su ogni aspetto del loro uso dopo la vendita. Kluthe, per esempio, usa il letame di maiale per far funzionare il proprio trattore, ma farlo richiede una modifica del motore che violerebbe probabilmente l’accordo di licenza di John Deere.

“Prendo gli scarti e li faccio passare attraverso un digestore anaerobico, e ho imparato così a comprimere il metano,” ha detto. “Uso una formula 80 percento metano sulla mia Chevy Diesel Pickup e una formula 90 percento metano per il trattore. Ed entrambe vanno che è una meraviglia. Sono molto fiero di lavorare sul mio equipaggiamento.”

Gli agricoltori hanno paura di ciò che potrebbe succedere se John Deere fosse acquistata da un’altra azienda, o ciò che potrebbe succedere se l’azienda decide di smettere di supportare i trattori. Così hanno preso la situazione in mano prendendo loro stessi il controllo del software.

“Cosa succede se tra 20 anni John Deere fa uscire un nuovo trattore e non vuole più riparare il mio?” Mi ha spiegato un allevatore che usa il software ucraino. “Dobbiamo buttare i nostri trattori nell’immondizia, o cosa?”