Perché gli uomini si innamorano più in fretta delle donne

“Ti amo.” Stando allo stereotipo comunemente accettato, di solito sono le donne etero a gettarsi anima e corpo in questa dichiarazione per prime, nel tentativo disperato di sapere chi sono e dove stanno andando nella vita. Ma secondo diversi studi, gli uomini etero tendono a innamorarsi—o a credere di essere innamorati—molto più in fretta delle donne.



Secondo uno di questi, condotto su 172 studenti universitari, “gli uomini si innamorano prima e si dichiarano prima delle donne. Questi risultati sembrano indicare che le donne non siano quelle creature in cerca d’amore che gli stereotipi e la società dipingono.”

Secondo Marissa Harrison, coautrice dello studio, questa scoperta faceva a pugni con i preconcetti degli studenti che vi hanno partecipato. “Si dà per scontato che le donne siano più emotive, a volte anche troppo. Nel corso dello studio, è venuto fuori che sia gli uomini che le donne partecipanti erano convinti che in generale le donne si innamorino e si dichiarino prima degli uomini.”

Secondo lo psicologo Neil Lamont, il motivo di questa convinzione risiederebbe nel fatto che in genere si tende a vedere gli uomini come più pragmatici e meno propensi a impegnarsi in una relazione. “Ma le relazioni amorose sono tanto importanti per gli uomini quanto per le donne. E mentre le norme sociali e culturali impongono agli uomini di essere duri e anaffettivi, la realtà è che una relazione amorosa profonda è essenziale per la felicità maschile.”

Quanto al motivo per cui gli uomini si innamorano più in fretta delle donne, Harrison ipotizza che sia perché le donne sono per natura più caute. “Penso che inconsciamente le donne rimandino l’innamoramento, cosa che gli uomini non fanno. Dal punto di vista riproduttivo le donne hanno molto più da perdere legandosi all’uomo sbagliato. Questo perché le donne nascono con una quantità limitata di ovuli, mentre gli uomini producono milioni di spermatozoi ogni giorno. Inoltre legarsi all’uomo sbagliato e magari rimanerne incinte vuol dire dover tirare su un figlio da sole, il che è un’attività molto impegnativa dal punto di vista del tempo e delle risorse.”

Secondo Ingrid Collins, una consulente del London Medical Centre, il comportamento maschile da questo punto di vista ricalca un pattern comportamentale osservato anche nel regno animale. “Il maschio di solito è il cacciatore e reagisce maggior mente agli stimoli momentanei. La femmina invece si concentra di più sulla stabilità a lungo termine, perché è quella che conta quando si tratta di crescere un figlio.”

Come se tutto questo non bastasse a uccidere ogni traccia di romanticismo, Lamont è convinto che “innamorarsi” in fretta possa anche essere un metodo per reclamare territorio. “Per i maschi l’obiettivo è quello di assicurarsi una relazione il più in fretta possibile, senza preoccuparsi che sia ‘quella giusta’, perché non c’è il grosso investimento fisico ed emotivo che c’è nelle femmine.”

Mentre per quanto riguarda nello specifico l’atto di dire “ti amo,” Lamont è convinto che gli uomini siano di solito i primi a dichiararsi perché, di nuovo, le donne tendono a evitare i rischi, per quanto possibile. “Le donne tendono a non esprimere emozioni così profonde finché non si sentono abbastanza sicure della relazione. Dire ‘ti amo’ al tuo partner vuol dire mostrarti vulnerabile, perché non puoi mai essere sicuro che per lui sia la stessa cosa.”

Al di là della prospettiva evoluzionistica, un’altra spiegazione potrebbe stare nel fatto che agli uomini viene insegnato a essere dominanti. “Si può affermare che essere dominanti e carismatici sia considerata una ‘caratteristica maschile’ e quindi il motivo per cui gli uomini si dichiarano per primi potrebbe avere a che fare con i condizionamenti della società.”

Tuttavia, il fatto che un maschio eterosessuale pensi di essere innamorato non vuol dire che lo sia davvero e che quell’amore duri a lungo. “Nella mia esperienza di terapeuta, gli uomini sono più inclini a invaghirsi di una persona ma anche più inclini a guardarsi intorno,” ha detto Collins.

La ricerca condotta da Harrison non ha determinato se gli uomini smettano di essere innamorati più in fretta delle donne, ma lei è convinta che sia così anche in questo caso. Per gli uomini sarebbe più facile superare la fine di una relazione rispetto alle donne. “Per esempio, un uomo può fare sesso con cinque donne contemporaneamente e metterle incinte tutte e cinque, mentre una donna può fare sesso con cinque uomini ma rimanere incinta solo di uno,” mi ha detto.

Ma Harrison ha anche sottolineato come questo aspetto puramente fisico non voglia dire che l’infedeltà sia intrinsecamente legata agli istinti ancestrali dell’essere umano. “Oggi se un uomo si impegna con una donna, e viceversa, la corteccia frontale del cervello dovrebbe essere abbastanza sviluppata da bilanciare gli istinti e far sì che si mantenga l’impegno. Il che vuol dire che gli istinti non sono una giustificazione per le infedeltà e l’abbandono del partner.”

Traduzione: gli uomini non possono giustificare i loro tradimenti attribuendo al loro istinto di “replicazione della specie” o all’evoluzione, proprio perché non sono più uomini delle caverne e i loro cervelli si sono evoluti per contenere questi istinti primordiali. Ma sono ancora loro a dire ‘ti amo’ per primi.

Questo articolo è tratto da Broadly