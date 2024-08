Perché i rapper americani non fanno concerti in Italia?

Ieri Kendrick Lamar ha annunciato le date del suo tour europeo assieme a James Blake e, nonostante ci avessimo tutti sperato, non ci sarà nessun concerto in Italia. Il più vicino è a Francoforte, a circa sette ore di macchina da Milano. Non è la prima volta che i grandi rapper americani non ci considerano quando attraversano l’oceano, e non sarà certamente l’ultima. Quando si parla di rap internazionale da noi passano artisti piccoli o medi, ma per poter vedere un puntino lontano sul palco che assomiglia a Frank Ocean il minimo che dobbiamo fare è prendere un aereo.



Ma, in tre parole, perché questo accade? Perché i rapper americani non suonano in Italia? Lo abbiamo chiesto ad Alex Ravizza (Indipendente / Live Nation), Pietro Fuccio (DNA Concerti) e Giorgio Riccitelli (Radar Concerti).

