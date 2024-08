Perché i temporali ti fanno passare l’ansia

Robin Utz aveva sofferto di forma lieve di ansia in passato, ma la vera esplosione è arrivata dopo un aborto. Dormiva male ed era nervosa, ossessionata da eventi che non avevano nulla a che fare con la sua vita presente. “Mi ossessionavano cose che erano successe alle elementari,” dice Utz, che lavora nel campo della sanità a St. Louis. La gravidanza, di nove settimane, era frutto della fecondazione in vitro, l’ultimo di una serie di trattamenti per l’infertilità a cui si era sottoposta. Lei e il marito avevano ormai terminato le opzioni. Dopo quell’evento, Utz era sul punto di cedere del tutto.

Ha cominciato a prendere farmaci e a vedere un analista. Un’altra cura, per lei, era il brutto tempo.

“Mi piace la pioggia, e spero sempre nei temporali,” dice Utz. È contenta all’idea di fare lunghe passeggiate sotto la pioggia, o di chiudersi in casa durante un temporale. “C’è meno pressione per incontrare gente, parlare, ed essere di buon umore quando piove,” dice. “Andare in letargo è più accettabile.” Il cielo grigio o il rumore della pioggia sono bene in sintonia con il suo stato mentale quando è presa dall’ansia, e offrono una rassicurante consonanza tra l’umore e gli stimoli esterni.

È così per molti. Un post sul fenomeno su Reddit, nel canale “Anxiety”, ha ottenuto recentemente più di cento commenti in una settimana—come succede con i temi più popolari. “Le mie giornate preferite sono quelle buie e piovose,” ha scritto un utente. “Ancora meglio se è un giorno freddo e piovoso nel mezzo dell’estate. Mi fa passare l’ansia e sentire più motivato.”

“Tuoni e fulmini sono come medicine magiche,” ha aggiunto un altro. “Mi sento sicuro, protetto. Mi sento una persona completa. Quando la mattina mi sveglio, chiedo a Siri se pioverà. Se risponde di sì, vorrei baciarla.”

Lo scrittore Walker Percy ha parlato spesso della bellezza e del potere sedativo dei temporali in Louisiana. Nel suo lavoro più conosciuto, L’uomo che andava al cinema, degli anni Sessanta, il broker Binx Bolling si barcamena in un’esistenza che scorre tra la sua confusione esistenziale e la convinzione che la cultura post bellica sia sciatta e mediocre. Trova momenti di sollievo negli acquazzoni e nel vento. In un passaggio particolarmente intimo, Binx si mette nel suo letto “comodo e asciutto in mezzo al temporale, accogliente come un bozzolo per una larva, avvolto nella sicurezza e nel calore della carità cristiana.”

Il concetto clinico che meglio descrive questo tipo di fenomeno in psicologia rientra nel “disturbo stagionale affettivo” o “depressione estiva”, ed è dunque una sottocategoria del tipo di depressione che viene amplificata o scatenata dai cambiamenti stagionali. Il disturbo stagionale affettivo [SAD] è più spesso scatenato dall’autunno e dall’inverno, quando le temperature si abbassano e la luce diminuisce. Ma il dieci percento di questi casi riguardano l’estate, con casi particolarmente numerosi in paesi afosi come l’India.

Gli psicologi hanno varie teorie sul perché molte persone che soffrono di ansia trovano conforto nei giorni in cui il tempo è brutto. “Il cervello desidera input sensoriali,” dice Kimberly Hershenson, un’analista di New York specializzata in ansia e depressione. “Il suono della pioggia produce qualcosa di simile al rumore bianco. Il cervello riceve segnali dal rumore bianco che diminuiscono il suo bisogno di input sensoriali, e che ci calmano. Allo stesso modo, il sole molto forte tende a stimolarci.”

Di fatto, gli studi hanno mostrato i benefici del “rumore rosa”, ovvero un rumore che ha abbastanza variazioni di frequenza per coinvolgere il subconscio, ma non abbastanza per distrarci o disturbarci. La pioggia, il vengo e altri fenomeni atmosferici sono di questo tipo. Alcuni studi hanno dimostrato che il rumore rosa ha effetti positivi sul sonno e sulla memoria.

La potenza degli eventi atmosferici serve anche a mostrarci, in un certo modo, che i nostri problemi sono relativamente piccoli. “I temporali ricordano alle persone che il mondo è fatto di forze più grandi di noi, cosa che rende i nostri nemici umani ridicoli al confronto,” dice Laurel Stenberg, professore e psicanalista alla Columbia University.

Infine, c’è un effetto di autocommiserazione; ci sembra che la natura sia in sintonia con come ci sentiamo. “Molte persone depresse e ansiose vedono la pioggia come un segnale di ‘empatia’ da parte del mondo nei confronti delle loro emozioni,” dice Paul DePompo, direttore del Cognitive Behavioral Therapy Institute of Southern California. “Una giornata soleggiata e bellissima può far sentire queste persone fuori luogo, sole.”

Una volta che questi effetti calmanti sono attesi, si potenziano automaticamente. Le nuvole stesse diventano un elemento capace di alleviare lo stress. Ma questo può anche essere problematico e limitativo a livello psicologico: ti abitui ad affidarti a qualcosa che non puoi controllare. Oltre a trasferirti a Glasgow, non c’è molto che puoi fare per avere più giorni di pioggia sul calendario.

“Il cervello è condizionato dalle esperienze passate,” dice Iman L. Khan, un analista che lavora tra New York e Milwaukee. “Anche se avere esperienze positive con il rumore dei temporali può offrire una consolazione temporanea, sviluppare una dipendenza verso qualsiasi cosa al di fuori dalla tua sfera di controllo può aumentare le possibilità di trovarsi in difficoltà quando questi strumenti non sono disponibili. L’obiettivo sarebbe imparare a calmarsi da soli, senza affidarsi a fonti esterne.”

Con una app computer e l’aria condizionata, Robin Utz ricrea nel suo ufficio alcuni effetti del brutto tempo anche in una giornata di sole.

Quando la forza della natura interrompe il normale corso della vita, è difficile non sentirsi un po’ più piccoli. In una scena di L’uomo che andava al cinema, Binx Bolling si trova a un appuntamento. Come la maggior parte degli eventi nella sua vita, gli appuntamenti sono poco appaganti e non portano nessuna connessione reale, ma questo è reso improvvisamente romantico da un temporale:

“Il temporale, che si stava preparando da mezzogiorno, ci esplode sopra la testa. I tuoni fanno vibrare i vetri. Usciamo dalla galleria e ci mettiamo a guardarlo. Un forte vengo del Golfo sbatte sulle foglie di banano e solleva i boccioli morti di camelia in giardino. Cascate di pioggia, interrotte dalla casa, si richiudono al di là di essa. Le foglie morte degli alberi della canfora volano sul tetto. Passeggiamo a braccetto su e giù per la galleria come passeggeri di una nave sul pontile.”

Questo articolo è tratto da Tonic