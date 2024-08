Perché il paese più sicuro del mondo ha prodotto così tanti combattenti dell’ISIS?

Venerdì scorso a Turku, in Finlandia, due donne sono state uccise a coltellate. Si tratterebbe del primo attacco terroristico in terra finlandese. Oltre alle due vittime, di 66 e 31 anni, altre otto persone—tra cui una donna italiana—sarebbero state ferite dal 18enne marocchino Abderrahman Mechkah che secondo i testimoni avrebbe gridato “Allahu akbar” mentre inseguiva le donne, prima di essere fermato con un colpo alla gamba dalla polizia.



Secondo le notizie, Mechkah sarebbe arrivato in Finlandia l’anno scorso come richiedente asilo, e avrebbe vissuto inizialmente in un centro per minori, per poi essere trasferito in un centro di accoglienza più grande. Altri quattro uomini marocchini sono stati arrestati nel corso delle perquisizioni seguite ai fatti, e per un sesto sospetto è stato emesso un mandato di cattura internazionale. Le indagini sono in corso, e Mechkah sarà oggi in collegamento video con il tribunale, essendo ancora in ospedale.



La notizia che il terrorismo islamico ha colpito anche nel paese che proprio quest’anno è stato nominato il più sicuro del mondo ha destato un senso di sgomento e terrore. Ma sono anni che la Finlandia ignora il problema, mentre l’ISIS almeno dal 2013 promette attacchi nel paese dove si sono formati molti foreign fighters.

Secondo analisi recenti sui foreign fighters in Siria, condotte dall’agenzia d’intelligenze nazionale, la SUPO, la Finlandia ha la maggiore percentuale di persone che si sono unite all’ISIS in rapporto alla popolazione di fede musulmana presente sul territorio. Il numero totale resta molto basso, e riflette l’omogeneità del paese: sarebbero 80 adulti e qualche decina di bambini. Ma quello che è significativo è il successo che gli individui residenti in Finlandia hanno avuto nell’ISIS, e la percentuale che i foreign fighters rappresenterebbero sulla popolazione totale: parliamo di più di una persona su 1.000, lo 0,166 percento dell’intera popolazione. Una percentuale simile, applicata per esempio al Regno Unito, significherebbe 5.000 persone circa—mentre secondo le stime sono circa 850 gli inglesi unitisi all’ISIS.

A giugno di quest’anno, la SUPO controllava 350 persone per possibili legami con il terrorismo islamico—con un aumento dell’80 percento rispetto al 2012. Proprio quest’anno la polizia di Turku è stata informata che Mechkah sembrava “essersi radicalizzato,” e ha passato l’informazione alla SUPO, che però non ha inserito il ragazzo tra i sospetti.

Verna Leinonen, portavoce della SUPO, mi ha detto a giugno che era molto importante sottolineare il fatto che le autorità stessero prendendo seriamente le minacce di terrorismo, ma non ha voluto fornirmi esempi del loro impegno. “In Siria sono andate persone di 19 etnie e background diversi—non legate in alcun modo—e non ci sono spiegazioni per il loro gesto,” mi ha assicurato Leinonen.

Juhad Saarinen, ricercatore in materia di terrorismo al King’s College di Londra, dal 2013 raccoglie informazioni sul flusso di foreign fighters che partono dal suo paese d’origine. Ha individuato tra di essi alcuni gruppi particolarmente numerosi, come quello delle persone recentemente convertitesi all’islam e quelle provenienti da comunità somale.

“In Finlandia non c’è mai stato un vero attivismo jihadista, questa è una situazione che si è creata soprattutto con il conflitto siriano e l’ascesa dell’ISIS,” mi ha spiegato. Grazie all’open source, Saarinen ha identificato più di 25 finlandesi che si sono uniti all’ISIS.

“Il movimento jihadista in Finlandia è in crescita, in questi ultimi cinque anni soprattutto. Sono sempre di più le persone che promuovono attivamente l’ideologia del jihad,” continua Saarinen. “Sfortunatamente, alcuni di questi individui sono arrivati in Finlandia come rifugiati o profughi nel corso degli ultimi due-tre anni. E questo ha fatto in modo che le misure antiterrorismo fossero rese ancora più rigide: in tre anni sono triplicate.”

Poiché l’inglese in Finlandia si insegna dai sette anni a scuola, molti esperti puntano il dito contro i siti di propaganda islamista in inglese.

Abdullah Al-Finlandi si è convertito all’islam a 17 anni, dopo una vita da “ateo convinto al 100 percento”; “nel giro di sei mesi” è diventato un sostenitore di al-Qaeda e nel 2013 ha cercato di andare in Siria per la prima volta. “Lavoravo per l’ISIS prima che diventasse mainstream,” mi ha detto ridacchiando. “Sai, molti si sono interessati all’ISIS solo dopo che il Califfato ha effettivamente conquistato delle terre, ma alcuni di noi ricordano quando aveva solo piccolissimi dominii. Fa ridere—mi piace dire che ero un vero hipster dell’ISIS.”



Anche se all’inizio non era che un supporter di Jabhat al-Nusra, affiliato siriano di al-Qaeda, Abdullah ha rapidamente guadagnato posizioni nei ranghi dell’ISIS, e a un certo punto gestiva uno dei maggiori account Twitter della propaganda islamista in lingua inglese—@Muhajid4Life—da casa sua, nel sud della Finlandia.

Al-Finlandi usa ancora il nome che aveva preso nell’ISIS, e l’accento, quando parla inglese, lo fa sembrare mediorientale (secondo lui dipende dal fatto che con i suoi ex amici parlava sia in inglese che in arabo). Nel corso della nostra intervista usa spesso termini arabi, e dice frequentemente “fa ridere” di cose che non fanno affatto ridere.



“In Finlandia non ci sono vere leggi contro il terrorismo, quindi io mi giustificavo con la libertà di parola. Ero furbo,” si gloria. “Fa ridere: organizzavo cose per l’ISIS, ma non infrangevo nessuna legge, quindi non mi potevano accusare di nulla.”

Nel dicembre 2016, in Finlandia è passata la prima legge che dichiarava illegale andare in Siria per partecipare al conflitto. Nessuno è mai stato accusato, da allora, di tale crimine, ma secondo il procuratore generale Tom Laitinen, “Ora abbiamo migliori strumenti per incriminare i colpevoli. Abbiamo gli strumenti.”

La maggior parte di quelli che si sono uniti all’ISIS l’hanno fatto tra il 2013 e il 2015, secondo Laitinen, ma la legge non ha valore retroattivo a meno che non ci siano prove che la persona in questione si è resa responsabile di crimini di guerra o terrorismo durante la sua permanenza in Siria. Le rare volte che si sono trovati dei colpevoli, i tribunali finlandesi sembrano non essere stati in grado di tenerli in carcere.

Il primo processo per terrorismo che si è svolto in Finlandia è stato nel 2013, e nel corso di esso tre uomini sono stati dichiarati colpevoli di reclutamento per al-Shabaab. “Li hanno dichiarati colpevoli, ma poi li hanno lasciati andare una volta finita la detenzione preventiva,” spiega Saarinen.

Al-Finlandi, che ora ha poco più di vent’anni e lavora in un supermercato, parla in modo molto sereno del suo periodo di affiliazione all’ISIS. Dopo la conversione, era alla ricerca della “forma più pura di islam, quella salafita,” sostiene, “il mio errore è stato poi di imboccare la strada del jihadismo.” Crede che molto abbia fatto la propaganda online di al-Qaeda, ma ammette che “c’è sempre stato un elemento offline” nelle amicizie che aveva stretto allora e nei gruppi di cui era entrato a far parte.

“Quando hanno proclamato il Califfato, eravamo estasiati. Anche ora, penso di non essere mai stato così felice,” dice. “Di quelli che conoscevo personalmente, la maggior parte sono morti o sono ancora in Siria. Molti mi hanno detto di essere partiti perché io li ho ispirati a farlo. Alcuni sono morti, ma è la vita.”

Molti dei suoi ex sodali, racconta, hanno aspettato apposta di portare a termine il servizio militare, obbligatorio in Finlandia, per arrivare sul campo siriano preparati.

“I combattenti finlandesi dell’ISIS sono molto meglio degli altri europei perché hanno alle spalle il servizio militare, che tutti devono fare a meno che ci siano validi motivi […] Alcuni di quelli che sono partiti hanno aspettato la fine del servizio militare apposta, di questo sono certo. Difficile dire se sono sopravvissuti grazie all’addestramento ricevuto, io ho lasciato il gruppo nel 2015—ma in generale penso di sì. È questione di esperienza di combattimento, e tutto quello che può aiutare a sviluppare capacità di sopravvivenza e giudizio, aiuta la sopravvivenza nell’ISIS.”

Il primo attentatore suicida finlandese, Abu Hurairah Finlandi, aveva alle spalle un addestramento nell’esercito, mentre un altro—anche lui ex amico di al-Finlandi—ha detto di aver lasciato l’addestramento quando non gli serviva più, per andare in Siria e unirsi all’ISIS.

Cecchino in addestramento. Foto dell’autrice

I finlandesi sono da tempo noti per la loro abilità militare, e l’addestramento base—secondo Saarinen—consiste nell’imparare a maneggiare le armi, a sparare ad ampio raggio, a fare i cecchini e anche, in alcuni casi, a maneggiare gli esplosivi e creare veri ordigni.

In particolare, gli sniper finlandesi sono riconosciuti in tutto il mondo, e il paese si situa terzo nella classifica mondiale di possesso di armi. L’esercito finlandese è sceso al fianco dei peshmerga contro l’ISIS, aiutandoli nell’addestramento.

“Quello che ho scoperto è che molti dei finlandesi che si sono uniti all’ISI hanno prima fatto il servizio militare,” mi ha detto Saarinen. “Siamo nella situazione in cui alcuni individui che hanno fatto il militare, decidono che potrebbero usare le competenze acquisite anche in seguito, e si uniscono a gruppi che operano in zone di conflitto.”

Secondo quanto sostiene Abdullah Al-Finlandi, che ora si definisce un “vero” salafita, la fine del suo rapporto con l’ISIS non è arrivata perché è passato dalla parte delle autorità o della SUPO, ma perché Twitter gli ha chiuso il profilo proprio mentre pubblicava le prime immagini della decapitazione del giornalista statunitense James Foley.

“Quando l’ISIS ha cominciato a uccidere i giornalisti, all’inizio mi andava bene perché si giustificavano dicendo che erano spie […]. Non mi facevo problemi a vedere teste decapitate. Nei primi report ero anche citato come fonte, perché avevo twittato alcune immagini. Avevo decine di migliaia di follower. Fa ridere, perché adesso ne ho molti di meno.”

Al-Finlandi ha vissuto, lo scorso anno, quello che definisce un periodo di “riflessione personale”, perché in Finlandia non esistono programmi istituzionali di deradicalizzazione. Quando, a giugno, gli ho chiesto se pensava che la propaganda ISIS potesse ispirare qualcuno a compiere gesti terroristici, si è fatto serissimo.

“Non posso mettermi in croce e piagnucolare, ‘oh, che cose orrende ho fatto in passato,’ me ne prendo la totale responsabilità. Alla fine, ho fatto quel che ho fatto.”

“Onestamente, credo che un attentato sia solo una questione di tempo. Quando, non se. Le autorità finlandesi lasciano correre. Credono che il terrorismo non rappresenti una vera minaccia, ma io penso che si sbaglino—sottovalutano i lupi solitari. Dovrebbero preoccuparsi moltissimo, invece. Non c’è bisogno di una rete di persone ampia.”

“Le autorità dovrebbero stare molto, molto attente, perché non ci vuole molto. Non ci vuole molto a fare un giubbotto esplosivo. Spero che non succeda, sarebbe orribile—ma insomma, staremo a vedere.”

La SUPO ha rassicurato Al-Finlandi: non rischia il carcere, perché non ha infranto alcuna legge.