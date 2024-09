Photoshop è una parte consistente della macchina propagandistica della Corea del Nord. La rigida dittatura di Kim Jong-un vorrebbe farci credere cose non sono vere: che possiede un missile ballistico sottomarino, un aeroscafo e persino una popolazione felice — ma tutto questo è prodotto di un pessimo edit fotografico, che è in parte il motivo per cui sappiamo che si tratta di una finzione.

La cosa più strana, comunque, sono i continui edit alle orecchie di Kim Jong-un. Una cosa a cui non avevo mai fatto caso, prima che me lo facesse notare Dave Schmerler, un analista del James Martin Center per gli studi sulla non-proliferazione, che ha twittato una foto dell’orecchio sinistro di Kim. Non c’è niente di particolarmente brutto nel suo orecchio, ma ne parleremo dopo.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: Perché la Corea del Nord continua a photoshoppare le orecchie di KIm Jong-un?