Non sono un brutto ragazzo, eppure ricevo solo rifiuti. Perché?

Non penso di essere un ragazzo ripugnante. Sono alto e magro, con le spalle larghe. Mi prendo abbastanza cura di me e ho il mio senso dello stile. Penso anche di essere abbastanza intelligente, compassionevole, comprensivo, affidabile e via dicendo. Ma per qualche ragione, non faccio che ricevere rifiuti uno dopo l’altro—da anni.

Amici e coinquilini dicono che è colpa della mia insicurezza. Non parlo finché non sono pieno fino all’orlo di sentimenti per qualcuno. Poi bofonchio qualcosa tipo “Mi piaci” o chiedo con timore alla ragazza in questione se le andrebbe di uscire. In quei momenti, le mie domande sono così cariche di pressione e insicurezze che alla fine nessuna considera seriamente di uscire con me.

Ho l’impressione che le donne si aspettino che sia l’uomo a fare la prima mossa, ma per me è faticoso. Sento anche dire che molte donne amano gli uomini sicuri di sé, o con un grande senso dell’umorismo. Per quanto mi piaccia fare battute ogni tanto, sono più un tipo serioso e mi piace piuttosto fare conversazioni profonde.

Come faccio a dare un’idea di sicurezza, quando la mia realtà relazionale al momento è una sfilza di rifiuti? Ho paura di essere visto come un tizio inquietante a cui interessa solo una cosa. Come trovo un equilibrio tra essere rispettoso e far sapere con decisione a una persona che la trovo attraente?

Per prima cosa, è perfettamente normale essere single per un po’ di questi tempi. Stando a un sondaggio recente, negli Stati Uniti, per esempio, il 51 percento delle persone con meno di 35 anni non è in una relazione stabile, un fenomeno che è in aumento dagli anni Ottanta. Tra tutte le fasce di età, lo stesso dato corrisponde al 35 percento, a sua volta un massimo storico.

Eppure, avere una relazione appare ancora come la norma. E se non hai successo nel trovare un/a compagno/a, puoi provare stress e frustrazione, specialmente se sei alla ricerca.

Inizi la tua lettera descrivendo il tuo aspetto e il tuo carattere. Sono entrambi fattori importanti nell’accendere la scintilla tra due persone, ma c’è anche molto altro. Come sono le persone per cui tendi a prenderti una cotta? Senti una connessione facile con loro? O le guardi attraverso una lente analitica e distaccata come fai con te stesso?

Potresti avere tutte le qualità di un partner desiderabile su carta. Ma alla fine, l’attrazione ha molto più a che fare con l’intuizione che con una lista di doti fisiche e caratteriali. “Le persone possono avere un tipo, ma ci sono moltissimi fattori che rendono attraente o meno,” spiga Yuri Ohlrichs, sessuologo che vive e lavora ad Amsterdam. “E spesso, non hai idea di cosa ti rende attraente per le altre persone.”

Lasciando l’aspetto da parte, cose come l’odore o il suono della voce e il modo in cui ridi contribuiscono tutte al tuo sex appeal. Ohlrichs suggerisce di chiedere a qualche amico di fiducia cosa trova attraente di te e partire da lì.

Ci sono poi cose che dovresti prendere in considerazione quando vuoi conoscere meglio qualcuno. Per iniziare, “non chiederti subito se può nascere una relazione amorosa,” dice Ohlrichs. “In questo modo non metti prima di tutto pressione su te stesso, ed è meno probabile che l’altra persona avverta la pressione e si chiuda subito di conseguenza.”

Presta anche attenzione al flusso della conversazione. “Se fai un sacco di domande ma non ne ricevi altrettante, puoi presumere che non ci siano vibrazioni romantiche tra te e quest’altra persona.” Inoltre, le connessioni romantiche non capitano come nei film. Alcune persone hanno bisogno di tempo per sentirsi a proprio agio e forse è vero anche per te.

Se scegli un approccio rilassato e naturale per iniziare una conversazione, presta attenzione ai segnali sociali dell’altra persona e mostra interesse genuino verso ciò che dice, così non dovrai preoccuparti di sembrare “un tizio inquietante,” come dici nella lettera. “Ed ecco un consiglio semplicissimo: non tirare fuori subito l’argomento sesso o l’aspetto fisico,” dice Ohlrichs.

Ohlrichs sottolinea anche che se non ti piace andare in giro per bar e locali, non dovresti costringerti a farlo solo perché speri di incontrare qualcuno lì. “Ci sono molti altri modi per conoscere persone,” aggiunge.

Suona come la cosa più scontata del mondo, ma sii te stesso—per quanto possa farti paura. È l’unico modo per attrarre persone con cui possa esserci il potenziale per creare una relazione significativa. Ed è molto attraente quando la gente è sicura abbastanza da essere se stessa.

Infine, non farti scoraggiare dai rifiuti. È perfettamente normale fallire un po’ di volte prima di trovare qualcuno con cui stare. Una delle cose più importanti è seguire la corrente e tenere le cose leggere e divertenti, che il risultato finale sia una relazione, un’amicizia o una semplice serata divertente.