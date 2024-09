Le persone belle fanno schifo nelle relazioni a lungo termine, secondo uno studio

L’impatto della bellezza sulla vita quotidiana è da tempo nota ai ricercatori: non solo le persone belle ricevono più attenzioni a scuola e sul posto di lavoro, ma pare anche che guadagnino di più in confronto ai colleghi meno attraenti. Ma, dice uno studio pubblicato il mese scorso su Personal Relationships, “essere belli ha anche i suoi contro.”



Un gruppo di ricercatori guidato da Christine Ma-Kellams, psicologa clinica che si divide tra Harvard e la University of La Verne in California, voleva capire meglio l’impatto dell’attrattività fisica sulle relazioni, e in particolare: le persone belle hanno storie più brevi e divorziano più facilmente? Il suo team ha condotto quattro studi per capire se c’è un legame e, se sì, quali sono i fattori che contribuiscono ad esso.

Videos by VICE

Nei primi due studi, i ricercatori hanno stabilito che c’è un legame tra la bellezza e le rotture. In un esperimento, due donne che non si conoscevano hanno dovuto sfogliare vecchi annuari scolastici degli anni Settanta e Ottanta e classificare gli uomini in base alla bellezza del loro viso. In seguito, gli studiosi hanno fatto ricerche per stabilire lo stato civile degli uomini e hanno scoperto che, in media, i più belli erano anche i più divorziati. Il secondo esperimento ha dato risultati simili: alle stesse due donne è stato chiesto di classificare le donne e gli uomini famosi più belli; i più belli erano anche quelli che erano stati sposati per periodi più brevi.

Ricerche passate hanno stabilito che le persone che hanno relazioni durature tendono a fare meno caso alla bellezza intorno a loro; per questo motivo, gli autori hanno cercato di capire se le persone più belle mantengono un interesse vivo in opzioni “alternative” alla loro relazioni. I partecipanti a un terzo studio, di cui meno della età avevano relazioni, hanno dovuto stabilire la bellezza di un soggetto del sesso opposto. I ricercatori hanno scoperto che a dimostrare più interesse nel “target” erano i partecipanti belli e impegnati. Questo, secondo gli autori, rivela “una responsabilità relazionale limitata dall’interesse destato da un partner alternativo.”

Un ultimo esperimento riguardava l’impatto della soddisfazione data da una relazione sulla ricerca di alternative. I partecipanti che erano spinti a sentirsi più attraenti (perché era loro presentata una serie di foto di persone del loro stesso sesso, più brutte di loro) davano voti più alti a immagini di persone attraenti del sesso opposto, e lo facevano soprattutto quelli che si dichiaravano insoddisfatti della propria relazione. Invece le persone che erano spinte a sentirsi meno attraenti rispondevano nel modo opposto.

“Sono risultati importanti,” scrivono gli autori dello studio, “perché dimostrano che [la bellezza] è correlata alla possibilità che una relazione sia messa a repentaglio—in questo caso, dall’insoddisfazione.”

In generale, lo studio sembra suggerire che le persone belle potrebbero avere più rotture perché hanno meno voglia di fare gli sforzi necessari a mantenere in vita una relazione. “Penso che la bellezza dia più opzioni, in termini di relazioni alternative,” ci ha detto Ma-Kellams, “e questo potrebbe rendere più difficile proteggere una relazione dalle minacce esterne. In questo senso, avere troppe altre possibilità non fa bene alla relazione.”

Ma-Kellams dice di essersi interessata a questo tema leggendo le ricerche già esistenti sulla bellezza e chiedendosi se ci fosse anche una controparte rispetto all’idea che la bellezza sia sempre desiderabile. “Osservazioni casuali suggerivano che la bellezza non sia sempre garanzia di relazioni lunghe e soddisfacenti,” dice.

Se quelli che sono stati scaricati da una persona bella possono consolarsi—dai, non sarebbe durata lo stesso—Ma-Kellams dice che anche le persone belle possono imparare qualcosa. “Una cosa che le persone belle possono imparare è a fare attenzione alle dinamiche che instaurano nelle relazioni,” dice. “Chiudere una storia non è per forza una cosa negativa, ma se l’obiettivo è averne una duratura, allora forse una persona bella dovrebbe tenere a mente i propri limiti e non fare troppo affidamento sull’aspetto fisico.”

Questo articolo è tratto da Broadly.