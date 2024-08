Perché non ci sono donne tra i kebabbari?

Sono un grande appassionato di shawerma (o kebab o come si chiamano, non soffermiamoci su questo punto ora). E mi piacciono nonostante la maggior parte dei kebab che ingurgito so siano stati preparati con carne di qualità infima. Ma è carne pessima che per me sa di oro commestibile, mi piace e posso tranquillamente considerarla una droga.



Come tutti gli amanti dei kebab, nel corso degli anni ho accumulato una lista di domande ora finite dritte dritte nel mio personalissimo “Compendio dei milleuno quesiti sul mondo dei kebab”, fra le quali si annoverano grandi classici del calibro di “come si lavorano i pezzi di manzo?”, “c’è una tecnica migliore di un’altra per tagliare la carne?”, “ma i döner sono tedeschi?”, “perché la gente preferisce il pane arabo a tutti gli altri?”, “perché ci sono posti in cui il kebab di pollo costa quanto quello di vitello ma è comunque più economico quello di carne mista?”. Ecco, molti di questi quesiti troveranno, si spera, risposta oggi.

