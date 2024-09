Perché questi tacchini girano in cerchio intorno a un gatto morto?!!?!

Forse fate parte di quella fetta di esistenza che ancora usa Twitter, o forse—un’ipotesi molto più probabile—avete una connessione Internet e qualche giornalista si è preso la briga di controllare Twitter al posto vostro e farci un articolo che qualcun altro ha postato su Facebook. Fatto sta che da qualche ora gira all’impazzata un tweet di @TheReal_JDavis che sembra in tutto e per tutto una scena di un sequel mai uscito di The Witch.

Nel video allegato al tweet, una ventina di tacchini si muove in cerchio intorno al cadavere di un gatto, con una stradina in mezzo ai boschi a fare da sfondo e l’atmosfera degna di una veglia funebre.

Videos by VICE

@TheReal_JDavis ipotizza che i tacchini stiano cercando di dare al gatto una decima vita, e capisco perché. Si muovono a velocità deliberatamente sostenuta, come in una specie di rito alla Eyes Wide Shut. E del resto, perché mettersi a girare intorno alla carcassa di un gatto, se non per tentare di resuscitarlo? “Bro, this is wild,” si sente esclamare nel video.

Ma siamo seri, cosa diavolo stanno facendo quei tacchini? “Sembrano spaventati dall’animale morto—gatto o altro—sull’asfalto,” ipotizza il dott. Thomas Coombs-Hahn, docente di biologia della UC David (l’Università della California di Davis) che studia le risposte dei volatili ad eventi ambientali imprevedibili. Ma anche Coombs-Hahn non è certo del motivo, e della particolare danza.

Irene Pepperberg è un’ornitologa esperta in funzioni cognitive (soprattutto dei pappagalli) di Harvard. Mi ha detto che, anche se di solito lo fanno più che altro con rocce e alberi, “non è così raro per i tacchini muoversi in cerchio intorno alle cose.”

Secondo Daniel A Cristol, ornitologo presso il College of William and Mary di Williamsburg, in Virginia, è tutto “molto strano”.

“Seguono il loro leader, e questo è un comportamento normale, ma per qualche motivo il leader sta girando in circolo intorno al gatto morto,” mi ha detto Cristol via email. Non ha spiegazioni certe da offrire. Una teoria è che il leader stesse letteralmente tenendo d’occhio il gatto. “Gli uccelli controllano con un occhio solo gran parte del loro campo visivo, per cui se devono camminare e tenere d’occhio qualcosa, cammineranno in cerchio.”

Cristol l’ha chiamato un comportamento emergente—un sistema in cui le più piccole unità creano un’entità più complessa. In questo caso, “abbiamo un comportamento emergente che sembra una bizzarra cerimonia religiosa,” commenta Cristol.

Perciò, a meno che qualcuno si decida a finanziare un progetto di invio di gatti morti agli ornitologi perché conducano esperimenti in ambienti controllati, chiamarlo un bizzarro comportamento emergente è probabilmente il massimo che riusciremo a fare.

Segui Mike Pearl su Twitter.