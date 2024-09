Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler minori sulla serie di Netflix ‘Sense8’

Il colosso delle produzioni web-streaming Netflix ha annunciato di recente che non rinnoverà per la terza stagione Sense8, la serie di fantascienza creata da Lana e Lilly Wachowski in collaborazione con J. Michael Straczynski, che racconta le vicissitudini di un gruppo di otto persone fisicamente lontane tra loro, ma mentalmente connesse. Molto connesse.

Videos by VICE

La ragione del mancato rinnovo è banale: il costo della produzione (apparentemente intorno ai 100 milioni di dollari a stagione) non è proporzionato al riscontro di audience della serie, che rientra dunque nei progetti troppo dispendiosi per essere portati avanti.

Ma se l’iter di cancellazione della serie non è diverso da tanti altri, la ragione per cui i fan contestano la decisione senza tregua da settimane ha a che fare con alcuni elementi di eccezionalità assoluta di Sense8, legati al modo in cui la serie esplora determinate tematiche, soprattutto legate alla sessualità e alla sua rappresentazione.

Continua a leggere su Motherboard: Perché ‘Sense8’ è la migliore serie queer di fantascienza