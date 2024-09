Microtelecamere collegate alla rete sparse ai quattro angoli del globo, una pressante richiesta di trasparenza che si trasforma presto in sorveglianza e un social network potente al punto da sottrarre autorità ai governi. È il futuro (prossimo) tratteggiato in The Circle, romanzo distopico di Dave Eggers oggi adattato per il cinema in una fedele trasposizione con protagonisti Tom Hanks ed Emma Watson.

Il sogno in cui crede di trovarsi Mae Hollande, appena assunta in un colosso tech che sembra ispirarsi direttamente a Google, diventa l’incubo di un mondo in cui la privacy viene cancellata e la libertà di restare offline (come scopre il suo ex fidanzato, Mercer) ha un prezzo carissimo.

Videos by VICE

Se ci si guarda un po’ attorno, la domanda è d’obbligo: il nostro mondo è così diverso? La vostra casella di posta elettronica è probabilmente Gmail, collegata al vostro profilo Google Plus (che avete anche se non usate), che forse è anche l’account che usate su YouTube (sempre di Google) e che fa sì che la vostra foto appaia sul browser Google Chrome. Il risultato, come anche per la sacra triade Facebook-Instagram-WhatsApp, è che la vostra identità personale è in mano a corporation private, in grado di tratteggiare il vostro profilo — come ha dimostrato uno studio del 2015 — con una precisione superiore a quella di amici, colleghi e parenti.

Continua a leggere su Motherboard: Perché ‘The Circle’ racconta il nostro futuro prossimo