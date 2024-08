Perchè Tinashe balla al suo stesso ritmo

In collaborazione con HUGO

Una volta raggiunta la fama, la maggior parte degli artisti lascia la propria città natale e non si volta più indietro. Ma Tinashe, pur essendo nello show business da oltre 20 anni, vive ancora nella stessa città in cui è cresciuta. Anche per questo motivo, l’artista non è più solo una dei tanti giovani talentuosi che stanno cercando di sfondare a Los Angeles, ma è ampiamente conosciuta come un soggetto che l’industria chiama tripla minaccia: cantante, ballerina e attrice di talento.

HUGO/HUGO eyewear

Dall’apertura del tour My World di Justin Bieber come membro del gruppo femminile “The Stunners” a 16 anni, fino alla sua fusione impenitente di R&B, hip-hop, dance e pop, Tinashe non ha mai limitato il suo panorama sonoro né la sua evoluzione. Nel 2014, la star ha anche ottenuto consensi in tutto il mondo con il suo successo R&B 2 On, singolo principale del suo album di debutto Aquarius, segnando così un’ascesa apparentemente inarrestabile.

Dietro le quinte, Tinashe si muoveva con integrità creativa e combatteva una battaglia che avrebbe influenzato il suo controllo creativo come artista e il suo secondo album Joyride. Nel 2019, infatti, questa disputa ha portato Tinashe e la sua etichetta a separarsi, e la cantante è tornata ai suoi inizi indipendenti.

HUGO/HUGO eyewear

Tra quella decisione e oggi sono trascorsi quattro anni—quattro anni che hanno portato a tre album acclamati dalla critica, tour sold out e molta più libertà creativa e sicurezza. L’ultimo album di Tinashe si chiama 333, un numero angelico in numerologia che sta per scelte intuitive, creatività, azione e cambiamento. Il ché non fa una piega.

Anche se Tinashe è tutt’altro che finita, abbiamo pensato di incontrare la pop star per riflettere sul suo percorso fino a oggi. E quale posto migliore per farlo se non dove tutto ebbe inizio: Los Angeles. Così, in collaborazione con HUGO, Tinashe ha risposto al Noisey Questionnaire of Life.

Il giorno dell’intervista, Tinashe è arrivata all’ufficio di VICE indossando una t-shirt corta gialla HUGO, un paio di pantaloncini di jeans strappati e occhiali da sole neri, tutti del brand. Un look che celebra decisamente l’individualità, l’attitude e la rottura delle regole.

Il tuo stile si è davvero evoluto nel corso della tua carriera. Come descriveresti il tuo stile di oggi?

Credo che il mio stile sia una riflessione di qualunque sia il mood del giorno. Per la maggior parte del tempo sono decisamente rilassata, ma a volte voglio dare qualcosa in più, giocando con i differenti lati della mia personalità: più femminile, più maschiaccia, più appariscente, o più riservata.

Il tuo stile influenza il tuo sound o pensi che il tuo sound influenzi il tuo stile?

Credo che il mio stile e il mio sound si influenzino a vicenda simultaneamente. Il modo in cui mi esprimo attraverso la moda e lo stile di solito è solo un riflesso di come mi sento dentro. E questo di solito viene fuori anche nella mia arte e nella mia musica.

HUGO/HUGO eyewear

Qual è il segreto per un outfit di successo?

Qualunque cosa in cui tu ti possa sentire a tuo agio. A prescindere da che capo si tratti. Qualcosa in cui tu tu possa sentire comoda, o qualcosa per cui ricevi sempre i complimenti, o semplicemente qualcosa che ti faccia sentire più forte quel giorno. Che siano un paio di occhiali da sole, delle sneakers stilose… Credo sia divertente avere qualcosa che ogni giorno ti fa dire: okay, oggi questo è il mio statement piece.

Sfilate di moda, party in casa o stare a casa?

Stare a casa. Potrebbe essere una risposta controversa. ma sono una specie di casalinga.

Cos’è più difficile: recitare, cantare o ballare?

Probabilmente la cosa più difficile da fare è ballare e cantare allo stesso tempo. Quindi è una sorta di domanda in due parti. Singolarmente, cantare e ballare sono cose abbastanza semplici. Quindi, se dividiamo il tutto, forse la cosa più difficile è recitare.

Janet Jackson, Michael Jackson o Samuel L. Jackson?

Facile, Janet Jackson. Regina Janet.

Jon And Vinny’s, In-N-Out o Pink’s Hot Dogs?

Si tratta delle basi di L.A., ma dovrò andare con In-N-Out. Scontato.

Denaro, abiti o auto sportive?

Mi piacciono tutti e tre. Ma credo denaro, con cui puoi comprare sia abiti che automobili. Quindi, domanda a trabocchetto?

333, 444 o 555 – qual è il tuo numero angelico preferito?

Ovviamente 333.

TikTok, Instagram o Twitch?

Al momento sono nella mia era TikTok. TikTok è la mia droga preferita al momento.

Electronic, R&B o Pop?

Credo di trovarmi un limbo tra i tre. Questo è un po’ il mio sogno quando si tratta di fare musica. Ma se dovessi scegliere un genere in questo momento, sceglierei il classico R&B.

Il trend che vorresti tornasse: vecchie maglie sportive, jelly sandals o pantaloni Capri?

Sceglierei sicuramente le vecchie maglie sportive. Un po’ di atmosfera streetwear fa sempre bene, e poi in questo periodo ci sono anche i playoff NBA, quindi ha senso.

HUGO/HUGO eyewear

Affermazione, oroscopi o tarocchi?

Hmm. Andrò per i tarocchi—sono un po’ più intriganti.

Quando arriverà l’apocalisse zombie, in che ruolo ti vedi: medico, sindaco o soldato in prima linea?

Mi candido a sindaco. Penso di avere molte grandi idee che potrei implementare nella comunità.

Hai un consiglio di stile?

Scatta una fotografia di quello che indosserai prima di uscire, perché non sai mai che aspetto ha finché non lo vedi in foto.

È un grande consiglio. Preferiresti seguire un progetto con Kaytranada o con Boy Wonder?

Oh, non saprei.Li amo entrambi. Penso che entrambi farebbero emergere un lato molto diverso di me. Quindi, direi che in estate farei un progetto Kaytranada e in inverno farei un progetto Boy Wonder.

Preferiresti andare sotto copertura nei panni di un alieno, Mario di Super Mario Bros o un boss di Wall Street degli anni ’80?

È tutto così random. Credo che andrò per l’alieno.

Hai più paura di non imparare lezioni dal tuo passato, di non realizzare ciò che hai nel presente o di non essere preparata per il futuro?

Probabilmente la cosa più importante per me in questo momento è vivere il momento. Si tratta di osservare ed essere grati per quello che mi ruota intorno oggi. Quindi, sceglierò “non sapere cosa sta succedendo nel presente”.

Photography: Randijah Simmons