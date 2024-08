Tutti tipi di persone che guardano le tue stories su Instagram

Cominciamo subito da una verità fondamentale di cui siamo tutti consapevoli nel profondo, ma che non ammettiamo per paura: ogni story di Instagram ha un suo secondo fine. Se il punto fosse davvero far vedere agli amici che hai un nuovo taglio di capelli, manderesti una foto in una chat di gruppo; invece posti un selfie con un filtro ‘tenue’, con le ciocche di capelli posizionate a incorniciare le tette e un’espressione che dice “non volevo fare una foto sexy, ops.” Ancora, quell’altro meme è solo una mossa per vedere se la persona che ti piace reagirà con una emoticon che ride e piange. Tutte quelle foto alla serata giusta servivano a dire al tuo ex che stai alla grande.

È una verità accettata tacitamente, perché lo facciamo tutti. Ma quando postiamo qualcosa sperando nell’attenzione di poche e selezionate persone, per qualche ragione, nella rete finisce anche una valanga di spettatori collaterali. Ciò che pubblichi sarà visto da mamma, parenti, colleghi, ex, amici di scuola, compagni di università, un tizio a caso che hai conosciuto nel 2012, il tuo dentista che per ragioni ignote ti segue su Instagram. Detto questo, ecco l’elenco definitivo della gente che guarda le tue story.

L’ORBITA

Ci hai fatto sesso e, nel migliore dei casi, è stato decente (numero di volte successo: tre). Di persona, c’era un po’ di chimica, un paio di momenti di connessione, magari qualche risata. Eppure—tirati dentro dalla forza gravitazionale dei tuoi selfie e dei video artistici dei tuoi amici che fumano con una maschera addosso mentre tu ridi—continuano a orbitarti intorno. Magari li hai incoraggiati inserendoli nel giro degli “amici più stretti.” A prescindere, eccovi qui, incatenati in questo sistema solare digitale finché non sarai impegnata in un fidanzamento ufficiale almeno da un anno e dunque ufficialmente fuori dai giochi.

GLI AMICI VERI

Le uniche persone al mondo a cui fa davvero piacere sapere che stai passando un bel momento. Insieme al gruppo precedente, i tuoi spettatori più fedeli.

TUA MAMMA

“Tutto bene tesoro???” ti scrive su WhatsApp nel panico. “Ho visto su Instagram :( :(” Di che parla? Poi ti ricordi di quel meme che dice tipo “If you wanna be my lover, devi vedertela con la mia depressione! Ansia! Paranoia! Autostima sotto i piedi! Sindrome dell’abbandono!” e ora pensa che tu sia a un passo dal baratro. Lo sei, ma non è quello il punto.

IL TUO CAPO

Il tuo capo dipartimento, il Capo Capo, il boss o qualsiasi sia il modo in cui lo chiami fa spesso un salto a dare un’occhiata. È ok… no? È più di un capo, è un tipo a posto. Il venerdì sera viene con voi a bere, ti ha vista piangere e sa che aspetto ha la tua faccia prima che vomiti. Ha anche assistito a una tua scenata infantile in un giorno di permesso. C’è un’energia strana di cui nessuno parlerà mai, quindi assorbi l’attenzione problematica e basta.

QUEL PARENTE LONTANO CONVINTO CHE TU SIA UNA IDIOTA TOTALE

Ti ricordi quella volta che hai postato una story lunga tre parti sul fatto di non uscire mai con Marte in Capricorno perché sono troppo autoritari, seguita da un selfie in cui indossi minuscoli occhiali da sole gialli? Ecco, quella tua cugina che sta ancora al paese ma ha avuto un bambino, ha comprato casa ed è anche più giovane di te, probabilmente pensa che sei una cogliona patentata.

IL/LA SEÑOR/SEÑORITA CHE HAI CONOSCIUTO DURANTE UN WEEKEND A BARCELLONA CON I TUOI AMICI

Sotto il sole spagnolo, il vostro è stato un incontro fortuito (voluto da Tinder). È stato bellissimo, davvero, nonostante le 10 Corona, l’ustione per il sole e quel preservativo rotto prima che tu dovessi dire hasta la vista—certe cose sono fatte per durare. Alla faccia tua, Brexit.

COLLEGA CHE HAI SGAMATO SU UN’APP PER INCONTRI E ORA SAPETE ENTRAMBE LA VERITÀ

So come ti vedi, Sally. Lontano da queste mura soffocanti, sei una donna che ama le magliette ironiche, ha uno di quei cani minuscoli e un debole per lo Spritz.

SÌ, ALTRE PERSONE CHE C’ENTRANO CON IL LAVORO E CHE NON DOVREBBERO MAI E POI MAI GUARDARE LE TUE STORY

Fantastico, Andrea dell’amministrazione ti ha vista roteare ubriaca e in reggiseno su un tormentone “tre ore fa” insieme alla frase “bellaaaaaaaaa.”

L’EX CON CUI SEI RIMASTA AMICA

La maturità nella sua forma più sublime. Frequentare una persona abbastanza da decidere, una volta che non siete più insieme, di continuare a condividere l’ossessione per i meme di astrologia.

TUTTI QUELLI CON CUI HAI FATTO MATCH

L’energia di questa categoria è simile a quella della’Orbita, fatta eccezione per il fatto che con queste persone non ci sei finita a letto e probabilmente non lo farai mai perché uno dei due è sempre impegnato / a nessuno dei due interessa davvero. Eppure non la smettono di guardarti, e tu non smetti di guardare loro che ti guardano, e loro non smetteranno certo di guardare te che li guardi guardarti, perché non si sa mai, dai.

GLI AMICI DELLA SCUOLA

Siete tutti in un gruppo su WhatsApp che è il più silenziato della storia, dove però la gente di tanto in tanto butta notizie IMPORTANTI: lauree, nuovi lavori, bambini, fidanzamenti. Vedere la tua faccia gonfia coperta dal tuo filtro della settimana preferito è solo il contrappasso che meritano.

GLI HATER

Ciao, stronzi. Vi vedo.

QUELLI CHE RISPONDONO A TUTTO CON LE EMOJI STANDARD

Ehi, ciao, amico di un amico che non ho mai incontrato! Non ho risposto a nessuna delle ultime quattro faccine-con-occhi-a-cuore che hai spedito in risposta ai miei selfie—nessuno dei quali era pensato per te—ma certo, mandamene pure un’altra! Sarò di certo così sopraffatta dalla botta di ormoni che ti manderò un messaggio per invitarti da me subito e fare un sacco di SESSO BOLLENTE.

QUEGLI AMICI DI AMICI CHE HAI VISTO UN PAIO DI VOLTE

A quanto pare, per le persone che amano passare la maggior parte delle serate a fumare tutti insieme, le altre 18 ore al giorno vanno necessariamente riempite con stronzate a caso (ovvero: tutto ciò che pubblichi tu in giro sui social).

GLI AMICI CON CUI NON PARLI PIÙ

Che si tratti di quell’amico dell’università che ti ha mandato troppi messaggi passivo-aggressivi o un amico di lunghissima data che ti delusa una volta di troppo, è certo che molti di questi “ex amici” hanno bisogno di restare aggiornati su ogni tua mossa. Qualcuno dovrebbe fare studi molto approfonditi sul perché—è triste e strano, eppure succede a tutti.

QUALCUNO CHE HAI BECCATO A SPIARTI

Scorri meccanicamente la lista di persone che hanno guardato la tua story mentre sei sul water, come fai sempre—e la vedi. La nuova ragazza del tuo ex, quello ‘serio’. C’è il suo nome e la sua piccolissima immagine profilo, seppellita tra tutte le altre. AH! Senti la soddisfazione montare. Posteranno anche un flusso infinito di foto di loro in vacanza assieme mentre tu sei a casa inchiodata su Pornhub in modalità incognito, ma l’hai beccata a spiarti. Allora? Chi sta meglio tra noi due?!

GLI SCONOSCIUTI, AMMASSATI SUL FONDO

A tutti quei profili sconosciuti: godetevi i miei risotti bruciati e la mia beauty routine prima di andare a letto e buonanotte.

@daisythejones / @hannahrosewens