Hanno trovato il modo di allevare pesce palla che non ti uccide

I film della nostra infanzia potrebbero essere stati un pessimo esempio, ma forse, e dico forse, ci hanno insegnato qualcosa. Ad esempio, per i bambini di una certa generazione, è stata una scena del classico Honey, We Shrunk Ourselves [in Italiano: Tesoro, ci siamo ristretti anche noi] ad insegnarci che le banane hanno il potassio.



E qualche anno dopo, quegli stessi ragazzi che guardavano il re-make esagerato della commedia d’azione di Charlie’s Angels, hanno imparato – da un film altrimenti stupido – che il pesce palla può essere velenoso, ma è comunque considerato una prelibatezza.

Videos by VICE

Ripassiamo assieme: Bosley (Bill Murray) partecipa a una festa a tema giapponese ospitata dal malvagio Roger Corwin (Tim Curry), dove donne vestite da geisha servono pesce palla. “È una delicatezza rara … per l’uomo che non ha paura di una morte straziante”, dice Corwin. Dylan (Drew Barrymore), uno degli “angeli” di Charlie, spiega attraverso un auricolare a Bosley che uno su 60 pesci palla è velenoso, prima che un coraggioso Bosley s’infili un pezzo di pesce palla in bocca. (Spoiler: vive. Disclaimer: Non ho capito da dove hanno ricavato quella cifra.)



Se le Charlie’s Angels ti ha levato dalla testa l’idea di provare il pesce palla per sempre, buone notizie: mangiarlo non significa più rischiare la vita. Il pesce palla – che viene chiamato fugu nella cucina giapponese – è stato vietato in Cina a causa delle sue tossine potenzialmente letali – ma secondo il South China Morning Post , il divieto è stato revocato perché gli allevatori cinesi sono riusciti ad ottenere generazioni di pesci palla privi di veleno.

La maggior parte delle specie di pesce palla trasportano una tossina che può provocare intorpidimento, paralisi e quindi morte. Può tecnicamente essere evitato grazie ad abili chef capaci di rimovere le parti velenose del pesce, ma anche così, è rischioso. Secondo la BBC, i pesce palla preparati male hanno ucciso almeno 20 persone in Giappone tra il 2000 e il 2012.

Come il presidente di April Puffer, una società che gestisce ristoranti di pesce palla e operazioni di pesca, ha detto all’SCMP [South China Morning Post], due specie non sono più pericolose, perché i pesci non incrociano più le alghe responsabili di sviluppare queste terrificanti tossine. Le due specie di pesce palla sono, ora, le uniche ad essere mangiate in Cina. Una di queste specie è alla settima generazione e un’altra alla decima, ha detto all’SCMP: “I pesci con DNA che genera veleno, vengono spazzati via generazione dopo generazione. Quindi, il pesce palla prodotto in Cina non generà più veleno. “

Se adesso siete delusi dal fatto che la vostra cena di sushi non sia più così rischiosa, non preoccupatevi perché ci sono tantissimi altri modi in cui potreste rischiare la vita a tavola, come il gelato servito in un negozio di dolci scozzese che può letteralmente bruciarti, e tutte quei bar dove ti lanciano coltelli, che ora sono una cosa normale. E visto che la morte arriva per tutti, ricorda: anche l’acqua potabile può essere pericolosa.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram .

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.