Phineas Fisher, l’hacker di Hacking Team, è sano e salvo

La settimana scorsa le autorità spagnole hanno arrestato tre persone connesse all’hack di un’unità di polizia locale avvenuto un anno fa. Immediatamente si sono diffuse delle voci secondo cui tra queste persone ci fosse Phineas Fisher, l’hacker che aveva rivendicato un attacco alla polizia locale catalana, ad aziende di spyware come FinFisher e Hacking Team, e al governo turco.

Nelle ore successive alla news, comunque, Phineas Fisher è tornato a farsi sentire dopo settimane di silenzio, dichiarando che era vivo e stava bene. Ora, una settimana dopo, l’hacker ha accordato un’intervista esclusiva a Motherboard per parlare delle sue prossime mosse e del futuro del movimento di hacking politico che sta portando avanti.

Prima di tutto, l’hacker ha ribadito che sono tutti sani e salvi, e che non sono stati presi dalla polizia. Inoltre, l’hacker ha svelato che non si tratta di un vero e proprio gruppo “in realtà sono solo io.”

L’intervista è stata condotta in una chat crittata. L’hacker ha usato lo stesso aggancio e lo stesso tipo di crittazione che aveva usato con Motherboard in occasione dell’attacco a Hacking Team nell’estate 2015. Ciò significa che è altamente probabile che la persona che stava comunicando con me mercoledì fosse la stessa con cui avevo parlato più di un anno e mezzo fa.

L’hacker ha detto di non avere alcuna idea di chi fossero le persone arrestate, ma probabilmente erano i proprietari degli open proxy usati da lui l’anno prima per attaccare la polizia catalana. E le autorità pensavano che fossero loro i colpevoli.

Gli arresti, sostiene Phineas Fisher, sono “sfortunati,” ma aggiunge che non può fare molto altro che uscire allo scoperto e dire che gli arrestati sono innocenti. “La colpa è della polizia, non mia. Non sono capaci di investigare sui crimini informatici,” ha aggiunto.

Phineas Fisher, che si autodefinisce un “anarchico rivoluzionario” ha spiegato di aver cancellato gli account reddit e twitter circa due mesi prima perché “attiravano troppo l’attenzione.”

“Non mi fido dei leader e delle persone importanti, preferisco restare anonimo e farmi i fatti miei,” ha aggiunto. “Ho il sentore che il nome ‘Phineas Fisher’ sia diventato troppo famoso.”

Potrebbe sembrare ironico, visto che l’anno scorso lo stesso hacker aveva cercato di crearsi un seguito per spingere altri a seguire il suo esempio. Ora, il successo e la fama sono apparentemente troppo per lui. Ecco perché, ha detto Phineas Fisher, è il momento di “ritirare” l’alias e probabilmente “prendersi una pausa dall’hacking, che non è troppo salutare.”

Questa attività, specifica, è difficile da portare avanti nella misura in cui “hai una doppia vita da nascondere da tutte le persone che ti circondano,” e la cosa, ha aggiunto, “provoca un po’ di depressione/stress.”

Quindi Phineas Fisher è morto?

“No,” ha risporto. “Le parole sono per sempre. Finché ci sarà qualcuno in grado di leggere la mia guida all’hackeraggio fai-da-te e ispirarsi, io sarò ancora vivo.”

Per quanto riguarda la persona dietro il nickname, continuerà ad hackerare, sia per ragioni politiche che economiche.

“Io vivo di crimine informatico perché non ho molte altre possibilità di avere una vita dignitosa all’interno del sistema,” ha detto. “L’hacking per così dire politico non lo vedo come un lavoro o come una militanza specifica. Per me è semplicemente catartico, mi fa sentire bene fottere le persone che ci stanno fottendo.”

A questo proposito, Phineas Fisher ha un monito per le altre compagnie di software di sorveglianza come FinFisher e Hacking Team, che possono davvero “aspettarsi di fare valanghe di soldi rovinando qualche vita, ma a loro non interessa, non è un problema rilevante.”

“Ogni tanto, tornerò alla carica per togliere un po’ delle loro schifezze dall’internet :)” aggiunge. Prima, però, si prenderà una vacanza per andare in spiaggia a sorseggiare dei cocktail.

Per le persone che ha incoraggiato a prendere ispirazione da lui, invece, ha un messaggio molto semplice: “Happy hacking!”