I ritratti sfrontati di Sarah Lucas hanno ispirato una nuova generazione di artisti

Per il Photo Issue 2017 abbiamo contattato fotografi da tutto il mondo. Poi abbiamo chiesto ai loro “idoli” di pubblicare qualche loro immagine. Il risultato è un dialogo tra artisti giovani e artisti affermati, un dialogo che tocca le corde dell’ispirazione. Da un lato rendiamo omaggio ai mostri sacri, dall’altro diamo spazio a nuovi artisti. In questo articolo presentiamo alcune foto dell’artista queer Res e del suo idolo, Sarah Lucas.



Res ha da poco finito il famoso master in fotografia della Yale University. Nei suoi progetti, guarda la banalità suburbana con occhi completamente nuovi—il più famoso è Thicker Than Water, che è stato pubblicato nell’edizione curata da Res di MATTE Magazine, nel 2016. Presentiamo qui una sua nuova serie di ritratti, The Others, presa dal progetto con il quale si è laureat*. Res ha scelto Sarah Lucas come idolo, per la sua sfrontatezza e il suo coraggio, soprattutto all’inizio della carriera.

Foto di Res

Sarah Lucas, parte del movimento degli Young British Artist, è sempre stata coraggiosa nella sua pratica. Con le sue sculture, le installazioni, il lavoro fotografico e gli oggetti ritrovati, ha sempre messo in dubbio e ironizzato sugli stereotipi di genere e il significato della mascolinità. Per questo, Res ha citato come ispirazione le sue prime opere e autoritratti, che già offrivano i temi e i parametri che l’artista avrebbe continuamente ridefinito nel corso della sua carriera.



Sarah Lucas, Fighting Fire, 1991, 35 1/2 x 26 pollici, 90.2 x 66 cm. © Sarah Lucas, per gentile concessione di Sadie Coles HQ, Londra, e Gladstone Gallery, New York e Bruxelles

Foto di Res

Sarah Lucas, Complete Arsehole, 1993, C-print, 36 1/4 x 26 1/4 pollici, 92.5 x 66.5 cm. © Sarah Lucas, per gentile concessione di Sadie Coles HQ, Londra, e Gladstone Gallery, New York e Bruxelles

Foto di Res