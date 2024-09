In foto: il viaggio della cocaina dai campi alle narici di tutto il mondo

Lungo il rio delle Amazzoni. Colombia, 2015. Tutte le foto di Carlos Villalón.

Quando si parla di cocaina ci si dimentica spesso che all’origine c’è una pianta, quella della coca, che alcune culture venerano e usano a scopo medicinale. La pianta in sé viene semplicemente demonizzata, e queste culture considerate alla stregua di tafficanti. Una volta gli anziani della tribù amazzonica degli huitoto, in Perù, mi hanno raccontato della punizione che Dio ha riservato loro tramite la foglia: “D’ora in poi vi porterò via la coca e la darò all’uomo bianco. La pianta seminerà dolore, miseria e morte ovunque essa andrà.”



Nel mio ultimo libro ho deciso di seguire le foglie attraverso un intero continente, dalle tribù delle Ande che le considerano un dono divino ai coltivatori colombiani, che le trasformano in “base” e le usano come moneta. Il viaggio prosegue fino alla cocaina vera e propria, che passando per l’America Centrale e il Messico finisce nelle mani di chi la usa a scopo ricreativo.



Videos by VICE

Questa serie è parte del volume Coca: The Lost War, di prossima pubblicazione per Penguin Random House.

Un uomo con delle foglie di coca. El Alto, Bolivia, 2007.

Un uomo con il mambe, una sostanza a base di foglie di coca polverizzate. Amazzonia, Colombia, 2015.

Il corpo di una donna uccisa in uno scontro tra cartelli. El Palo, Cauca, Colombia, 2011.

I membri della famiglia López ricordano Luis Felipe, un 17enne ucciso mentre aspettava la fidanzata. All’inizio del 2011 il ministro degli Interni Francisco Blake Mora ha dichiarato che Acapulco era diventata la seconda città per violenze dopo Ciudad Juárez. Acapulco, Messico, 2011.

Un trafficante pesa le partite di coca consegnategli dagli agricoltori. Questi ultimi, pur essendo moralmente contrari al traffico di droga, dicono di non avere alternative. Santa Fe, Colombia, 2002.

La scientifica indaga su un caso di omicidio in una delle zone più pericolose della città. Medellin, Colombia, 2009.

Una donna nuda con un vassoio di cocaina a una festa. Santiago de Chile, 2013.

Bambini al lavoro nei campi di coca. Aldea de la Playa, Colombia, 2003.

Samanta, parte di un gruppo di >i>narcocorrido, si prepara a salire sul palco. Reynosa, Messico, 2009.

Un uomo mescola cocaina, lidocaina e caffeina. Ogni kg di cocaina viene diluito con agenti chimici per ottenere tre kg di prodotto. Medellin, Colombia, 2009.

Un uomo si inietta una dose di speedball, data dalla combinazione tra cocaina ed eroina. South Bronx, New York, 2015.

Foglie di coca in polvere, anche conosciute come mambe. Colombia, 2015.

Ogni settimana, le prostitute del fiume Caguán sono sottoposte a visite mediche su obbligo delle FARC. In cambio offrono cocaina base ottenuta dai clienti. Peñas Coloradas, Colombia, 2002.