Londra negli anni Settanta vista con gli occhi di uno straniero

Prima della costruzione del Tunnel della Manica, che è aperto dal 14 novembre 1994, per i francesi il Regno Unito era una terra strana e distante, dove punk con le creste, ragazzini ubriachi e nonne conservatrici convivevano in perfetta armonia. O almeno, così è come la vedeva il fotografo francese Gil Rigoulet. Quando poi c’è stato negli anni Settanta e Ottanta per documentare i moltissimi movimenti sociali e musicali dell’epoca, l’idea che ne aveva non è cambiata. “Ai miei occhi, era la patria di sottogeneri musicali pazzeschi,” ci ha detto. “All’inizio, ero andato là per il Reading Festival, dove ero rimasto sorpreso nel vedere rocker e biker litigare allegramente. Era una cosa che non si vedeva in Francia—il contrasto tra movimenti radicali e una società molto tradizionalista.”

Le sue foto, per la maggior parte in bianco e nero, vogliono mostrare il contrasto che caratterizzava il Regno Unito (e nello specifico l’Inghilterra) di quei tempi—con l’umorismo e la compassione che contraddistinguono il suo lavoro. Rigoulet ha lasciato queste foto nel suo archivio per 30 anni. Sotto trovate quelle che ha scelto per noi.